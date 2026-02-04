Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Педриньо впервые признался, готов ли играть за сборную Украины
Украина. Премьер лига
Педриньо впервые признался, готов ли играть за сборную Украины

Футболист хочет осуществить свою мечту

Педриньо впервые признался, готов ли играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский легионер донецкого Шахтера Педриньо впервые высказался о возможной натурализации. Футболист рассказал о моей мечте.

– Недавно появилась новость, что тренер сборной Украины Сергей Ребров заинтересован в вашей натурализации, чтобы вы уже в марте сыграли против Швеции в отборе на ЧМ. Это правда?

– Если честно, я узнал это только из интернета. Никто из тренерского штаба не говорил прямо со мной. Я слышал слухи через своих агентов, но ничего официального. Слышал слухи от агентов, но ничего официального. Я проснулся удивленный всеми этими новостями. Это зависит не только от меня; Есть много факторов. Я подожду, чтобы увидеть, действительно ли интерес существует, прежде чем принимать любое решение.

– Но, гипотетически, если бы приглашение поступило завтра, вы согласились бы играть за Украину?

– Я должен подумать о том, что лучше для моей карьеры и моей семьи. Играть на чемпионате мира – это мечта. Я всегда мечтал представлять Бразилию, но я бы сел с семьей и рассмотрел, будет ли это полезным для моего развития.

Украина близка квалификации на чемпионат мира. Если это то, что будет способствовать моей карьере, я тщательно обдумаю. Но, конечно, мечтой моего детства всегда была сборная Бразилии, – сказал Педриньо.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта. В случае победы украинской команды, она сыграет в финале отбора против победителя матча между сборными Албании и Польши.

Олег Вахоцкий Источник: Flashscore
