Педриньо впервые признался, готов ли играть за сборную Украины

Бразильский легионер донецкого Шахтера Педриньо впервые высказался о возможной натурализации. Футболист рассказал о моей мечте.

– Недавно появилась новость, что тренер сборной Украины Сергей Ребров заинтересован в вашей натурализации, чтобы вы уже в марте сыграли против Швеции в отборе на ЧМ. Это правда?

– Если честно, я узнал это только из интернета. Никто из тренерского штаба не говорил прямо со мной. Я слышал слухи через своих агентов, но ничего официального. Слышал слухи от агентов, но ничего официального. Я проснулся удивленный всеми этими новостями. Это зависит не только от меня; Есть много факторов. Я подожду, чтобы увидеть, действительно ли интерес существует, прежде чем принимать любое решение.

– Но, гипотетически, если бы приглашение поступило завтра, вы согласились бы играть за Украину?

– Я должен подумать о том, что лучше для моей карьеры и моей семьи. Играть на чемпионате мира – это мечта. Я всегда мечтал представлять Бразилию, но я бы сел с семьей и рассмотрел, будет ли это полезным для моего развития.

Украина близка квалификации на чемпионат мира. Если это то, что будет способствовать моей карьере, я тщательно обдумаю. Но, конечно, мечтой моего детства всегда была сборная Бразилии, – сказал Педриньо.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта. В случае победы украинской команды, она сыграет в финале отбора против победителя матча между сборными Албании и Польши.