В Динамо вернется из аренды хавбек. Он отклонил предложение из Испании
Антон Царенко не перейдет в испанскую команду Понтеведра
21-летний атакующий полузащитник Антон Царенко летом должен вернуться в киевское «Динамо» после аренды в польской «Лехии» Гданьск.
По информации источника, недавно Царенко отклонил предложение испанского клуба «Понтеведра».
В текущем сезоне Антон провел за польский клуб «Лехия» всего 3 матча, сыграв в общей сложности 75 минут. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.
Во время выступлений за молодежную команду «Динамо» Антона сравнивали с Лионелем Месси, однако возникает вопрос, насколько футболист будет нужен основной команде киевлян после неудачного сезона в Европе.
