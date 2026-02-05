В Динамо вернется из аренды хавбек. Он отклонил предложение из Испании

21-летний атакующий полузащитник Антон Царенко летом должен вернуться в киевское «Динамо» после аренды в польской «Лехии» Гданьск.

По информации источника, недавно Царенко отклонил предложение испанского клуба «Понтеведра».

В текущем сезоне Антон провел за польский клуб «Лехия» всего 3 матча, сыграв в общей сложности 75 минут. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.

Во время выступлений за молодежную команду «Динамо» Антона сравнивали с Лионелем Месси, однако возникает вопрос, насколько футболист будет нужен основной команде киевлян после неудачного сезона в Европе.