Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо вернется из аренды хавбек. Он отклонил предложение из Испании
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 04:43 | Обновлено 05 февраля 2026, 05:32
638
0

В Динамо вернется из аренды хавбек. Он отклонил предложение из Испании

Антон Царенко не перейдет в испанскую команду Понтеведра

05 февраля 2026, 04:43 | Обновлено 05 февраля 2026, 05:32
638
0
В Динамо вернется из аренды хавбек. Он отклонил предложение из Испании
ФК Лехия. Антон Царенко

21-летний атакующий полузащитник Антон Царенко летом должен вернуться в киевское «Динамо» после аренды в польской «Лехии» Гданьск.

По информации источника, недавно Царенко отклонил предложение испанского клуба «Понтеведра».

В текущем сезоне Антон провел за польский клуб «Лехия» всего 3 матча, сыграв в общей сложности 75 минут. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.

Во время выступлений за молодежную команду «Динамо» Антона сравнивали с Лионелем Месси, однако возникает вопрос, насколько футболист будет нужен основной команде киевлян после неудачного сезона в Европе.

По теме:
Александрия собирается подписать украинского вингера из немецкой лиги
Источник: воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги
В Аль-Хиляле прокомментировали попытку Роналду сорвать трансфер Бензема
Антон Царенко Динамо Киев трансферы аренда игрока Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Понтеведра
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04 февраля 2026, 14:45 16
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04 февраля 2026, 23:50 1
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой

Кауан Баптистелла продолжит карьеру в украинском клубе

ВИДЕО. Шок в Турции: игрок Галатасарая потерял сознание во время матча
Футбол | 05.02.2026, 04:55
ВИДЕО. Шок в Турции: игрок Галатасарая потерял сознание во время матча
ВИДЕО. Шок в Турции: игрок Галатасарая потерял сознание во время матча
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04.02.2026, 10:11
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04.02.2026, 09:20
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
04.02.2026, 12:54 29
Футбол
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
03.02.2026, 05:30 8
Футбол
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
03.02.2026, 07:47 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем