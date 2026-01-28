Источник: Александрия и Колос продолжают переговоры по трансферу легионера

В ближайшее время вингер «Александрии» Тедди Цара может перейти в «Колос». Однако принципиальной трехсторонней договоренности между клубами и футболистом пока не достигнуто.

Стороны находятся примерно на середине переговорного пути. Дальнейший прогресс в переговорах зависит от двух ключевых факторов.

Первый – трансферная стоимость игрока. Сумма около 700 тысяч евро не устраивает «Александрию». Клуб рассчитывает получить за трансфер 25-летнего футболиста компенсацию не менее 1 млн евро, поэтому сторонам еще необходимо сблизить свои позиции.

Второй аспект – условия личного контракта. Цара рассчитывает на более высокую заработную плату, чем та, которую ему предлагают на данном этапе переговоров. К детальному обсуждению этого вопроса стороны готовы перейти лишь после согласования трансферной суммы.

Действующий контракт Тедди Цары с «Александрией» действует до лета 2028 года. В то же время и клуб, и игрок настроены на расставание, стараясь учесть взаимные интересы.

В текущем сезоне Цара сыграл 16 матчей УПЛ и забил 4 гола, а также провел 2 игры квалификации Лиги конференций и 1 поединок Кубка Украины.