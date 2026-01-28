Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике подчеркнул, что Ньюкасл станет настоящим вызовом для ПСЖ
Лига чемпионов
28 января 2026, 05:07 | Обновлено 28 января 2026, 05:08
34
0

Энрике подчеркнул, что Ньюкасл станет настоящим вызовом для ПСЖ

Этот матч имеет колоссальное значение

28 января 2026, 05:07 | Обновлено 28 января 2026, 05:08
34
0
Энрике подчеркнул, что Ньюкасл станет настоящим вызовом для ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от грядущего противостояния 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасл Юнайтед».

«Этот турнир имеет колоссальное значение для нашего клуба и преданных фанатов. Мы нацелены на прямой выход в 1/8 финала, для чего необходимо одолеть такого неуступчивого оппонента, как «Ньюкасл».

Эта команда отличается самобытным стилем, смелостью на поле и множеством сильных характеристик. Нам хорошо знаком этот соперник по прошлым встречам, так что матч обещает быть крайне тяжелым», – цитирует специалиста официальный портал УЕФА.

На текущий момент «Ньюкасл Юнайтед», имея в активе 13 баллов, занимает седьмую позицию в общем зачете Лиги чемпионов. «ПСЖ» располагается на шестой строчке, обладая аналогичным количеством очков.

По теме:
Гвардиола предупредил о сопернике: матч против Галатасарая будет трудным
Хаби Алонсо назвал условия работы в Ливерпуле: список трансферов впечатляет
Арбелоа эмоционально отреагировал на слова Моуриньо перед очной встречей
Луис Энрике ПСЖ Лига чемпионов Ньюкасл
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27 января 2026, 08:29 64
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт

За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
Футбол | 28 января 2026, 00:26 5
ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах

Анастасия Конопля делится горячим контентом

ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28.01.2026, 05:55
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27.01.2026, 07:40
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Футбол | 27.01.2026, 10:35
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
26.01.2026, 05:59
Теннис
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 2
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем