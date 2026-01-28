Энрике подчеркнул, что Ньюкасл станет настоящим вызовом для ПСЖ

Наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от грядущего противостояния 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасл Юнайтед».

«Этот турнир имеет колоссальное значение для нашего клуба и преданных фанатов. Мы нацелены на прямой выход в 1/8 финала, для чего необходимо одолеть такого неуступчивого оппонента, как «Ньюкасл».

Эта команда отличается самобытным стилем, смелостью на поле и множеством сильных характеристик. Нам хорошо знаком этот соперник по прошлым встречам, так что матч обещает быть крайне тяжелым», – цитирует специалиста официальный портал УЕФА.