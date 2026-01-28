Переговоры с Энрике в разгаре – останется ли он в ПСЖ?
Боссы клуба заявляют, что сохранение специалиста – ключевая задача
Руководство «ПСЖ» и Луис Энрике ведут переговоры о пролонгации трудового соглашения.
Как утверждает издание Le Parisien, стороны уже вступили в активную фазу диалога. Боссы парижского клуба заявляют, что сохранение специалиста является для них ключевой задачей, поскольку они считают испанца сильнейшим тренером современности. Вариант прекращения сотрудничества в офисе клуба даже не рассматривается.
Сам Энрике полностью удовлетворен текущими условиями и уровнем доверия со стороны топ–менеджмента. «Он чувствует себя абсолютно счастливым как в самом городе, так и в структуре «ПСЖ», – отмечает информатор газеты.
Текущие обязательства сторон зафиксированы до 2027 года, однако действующие чемпионы Франции стремятся подписать новый долгосрочный контракт на максимально возможный период.
