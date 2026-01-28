Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр Зинченко сообщил клубу неприятные новости
Англия
28 января 2026, 04:02 |
364
0

Александр Зинченко сообщил клубу неприятные новости

«Аякс» сохраняет надежду на подписание украинца

28 января 2026, 04:02 |
364
0
Александр Зинченко сообщил клубу неприятные новости
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Аякс» сохраняет надежду на подписание украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Algemeen Dagblad. Амстердамский клуб хочет выкупить 29-летнего футболиста у «Арсенала», который в этом сезоне отправил его в аренду в «Ноттингем Форест».

Впрочем, процесс осложнился из-за финансовых условий. На прошлой неделе «Арсенал» и агент Зинченко сообщили сторонам неприятные новости – клубы пока не смогли согласовать условия досрочного прекращения аренды. Несмотря на это, в «Аяксе» сохраняют осторожный оптимизм.

Зинченко не имеет стабильного места в основе «Фореста» и заинтересован в переходе, чтобы получать игровую практику перед возможным выходом сборной Украины на ЧМ. В то же время долгосрочный контракт практически невозможен из-за высокой зарплаты игрока в Англии.

По теме:
Палмер задумался об уходе из Челси после перемен в тренерском штабе
Источник: Александрия и Колос продолжают переговоры по трансферу легионера
Источник: информация о трансфере Кононова в Александрию неправдива
трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Voetbalprimeur
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Футбол | 27 января 2026, 10:35 0
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми

Из осеннего состава в команде осталось два футболиста

Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28 января 2026, 02:32 0
Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Встреча начнется 28 января и начнется в 22:00 по Киеву

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 27.01.2026, 19:25
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 05:55
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27.01.2026, 11:05
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45
Бокс
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 12
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 2
Футбол
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
26.01.2026, 07:23 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем