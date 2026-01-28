Александр Зинченко сообщил клубу неприятные новости

«Аякс» сохраняет надежду на подписание украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Algemeen Dagblad. Амстердамский клуб хочет выкупить 29-летнего футболиста у «Арсенала», который в этом сезоне отправил его в аренду в «Ноттингем Форест».

Впрочем, процесс осложнился из-за финансовых условий. На прошлой неделе «Арсенал» и агент Зинченко сообщили сторонам неприятные новости – клубы пока не смогли согласовать условия досрочного прекращения аренды. Несмотря на это, в «Аяксе» сохраняют осторожный оптимизм.

Зинченко не имеет стабильного места в основе «Фореста» и заинтересован в переходе, чтобы получать игровую практику перед возможным выходом сборной Украины на ЧМ. В то же время долгосрочный контракт практически невозможен из-за высокой зарплаты игрока в Англии.