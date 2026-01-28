Воспитанник Динамо будет играть за аутсайдера Первой лиги

Бывший защитник «Вереса» Назар Балаба может продолжить карьеру в «Феникс-Мариуполь», сообщает Sport Arena.

Ранее центрбек покинул ЮКСА и не планирует возвращаться в ровенский клуб, якобы из-за потери мотивации. В декабре «Верес» расторг с ним контракт.

Балаба воспитывался в академии киевского «Динамо» с 12 лет и в сезоне-2024/25 был капитаном команды U-19. Летом прошлого года он перешел в ЮКСА, а в этом сезоне провел в Первой лиге 12 матчей.

«Феникс-Мариуполь» завершил осеннюю часть сезона на 14-й позиции и пробился в 1/4 финала Кубка Украины, где сыграет с «Черниговом» (3–5 марта). Переход Балабы может усилить защитную линию команды.