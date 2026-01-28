Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо будет играть за аутсайдера Первой лиги
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 04:32 |
30
0

Воспитанник Динамо будет играть за аутсайдера Первой лиги

Балаба перейдет в «Феникс-Мариуполь»

28 января 2026, 04:32 |
30
0
Воспитанник Динамо будет играть за аутсайдера Первой лиги
ФК Динамо. Назар Балаба

Бывший защитник «Вереса» Назар Балаба может продолжить карьеру в «Феникс-Мариуполь», сообщает Sport Arena.

Ранее центрбек покинул ЮКСА и не планирует возвращаться в ровенский клуб, якобы из-за потери мотивации. В декабре «Верес» расторг с ним контракт.

Балаба воспитывался в академии киевского «Динамо» с 12 лет и в сезоне-2024/25 был капитаном команды U-19. Летом прошлого года он перешел в ЮКСА, а в этом сезоне провел в Первой лиге 12 матчей.

«Феникс-Мариуполь» завершил осеннюю часть сезона на 14-й позиции и пробился в 1/4 финала Кубка Украины, где сыграет с «Черниговом» (3–5 марта). Переход Балабы может усилить защитную линию команды.

По теме:
Источник: Александрия и Колос продолжают переговоры по трансферу легионера
Источник: информация о трансфере Кононова в Александрию неправдива
Барселона связалась с окружением Кейна по поводу трансфера. Игрок дал ответ
Динамо Киев трансферы Верес Ровно свободный агент трансферы УПЛ Назар Балаба ЮКСА Тарасовка Феникс-Мариуполь
Дмитрий Олийченко Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27 января 2026, 11:05 116
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 23
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Футбол | 27.01.2026, 10:53
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Скандал после свистка: игроки Арсенала и МЮ сошлись в стычке
Футбол | 28.01.2026, 02:56
Скандал после свистка: игроки Арсенала и МЮ сошлись в стычке
Скандал после свистка: игроки Арсенала и МЮ сошлись в стычке
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 27.01.2026, 19:15
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
26.01.2026, 06:02 1
Бокс
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 2
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 12
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем