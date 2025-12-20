Воспитанник Динамо может усилить киевский клуб. Свободный агент

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 16:56 | Обновлено 20 декабря 2025, 17:00
Назар Балаба может стать игроком «Левого Берега»

НК Верес. Назар Балаба

Украинский защитник Назар Балаба может стать игроком «Левого Берега». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, киевский клуб, выступающий в Первой лиге, заинтересован в подписании 20-летнего футболиста, являющегося свободным агентом. Несколькими днями ранее Назар покинул «Верес».

В текущем сезоне Назар Балаба провел 12 матчей на клубном уровне в составе «ЮКСА» (на правах аренды), в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.

Защитник является воспитанником киевского «Динамо».

Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
