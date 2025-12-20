Воспитанник Динамо может усилить киевский клуб. Свободный агент
Назар Балаба может стать игроком «Левого Берега»
Украинский защитник Назар Балаба может стать игроком «Левого Берега». Об этом сообщает TransferFeed.
По информации источника, киевский клуб, выступающий в Первой лиге, заинтересован в подписании 20-летнего футболиста, являющегося свободным агентом. Несколькими днями ранее Назар покинул «Верес».
В текущем сезоне Назар Балаба провел 12 матчей на клубном уровне в составе «ЮКСА» (на правах аренды), в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.
Защитник является воспитанником киевского «Динамо».
