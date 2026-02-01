Трансфер Зинченко в Аякс стал вторым самым дорогим среди украинцев в январе

Александр Зинченко за 1.5 млн евро перешел из лондонского Арсенала в амстердамский Аякс.

Этот переход стал вторым самым дорогим среди украинских футболистов в зимнее трансферное окно.

Рекордным пока остается трансфер Даниила Сикана из Трабзонспора в Андерлехт за 4 млн евро.

Топ-10 самых дорогих переходов украинских футболистов в зимнее трансферное окно сезона 2025/26