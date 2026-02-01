Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер Зинченко в Аякс стал вторым самым дорогим среди украинцев в январе
Трансфер Зинченко в Аякс стал вторым самым дорогим среди украинцев в январе

Вспомним топ-10 переходов украинских футболистов в зимнее трансферное окно

Александр Зинченко за 1.5 млн евро перешел из лондонского Арсенала в амстердамский Аякс.

Этот переход стал вторым самым дорогим среди украинских футболистов в зимнее трансферное окно.

Рекордным пока остается трансфер Даниила Сикана из Трабзонспора в Андерлехт за 4 млн евро.

Топ-10 самых дорогих переходов украинских футболистов в зимнее трансферное окно сезона 2025/26

  • 4 млн евро – Даниил Сикан (из Трабзонспора в Андерлехт)
  • 1.5 млн евро – Александр Зинченко (из Арсенала в Аякс)
  • 1.5 млн евро – Егор Твердохлеб (из Кривбасса в ЛНЗ)
  • 1.5 млн евро – Богдан Слюбик (из Руха в Пардубице)
  • 1.2 млн евро – Игорь Краснопир (из Карпат в Полесье)
  • 1 млн евро – Илья Квасница (из Руха в Карпаты)
  • 0.7 млн ​​евро – Виталий Холод (из Руха в Карпаты)
  • 0.5 млн евро – Артур Микитишин (из Кривбасса в ЛНЗ)
  • 0.3 млн евро – Ростислав Лях (из Руха в Карпаты)
  • 0.25 млн евро – Евгений Кучеренко (из Данди Юнайтед в Панетоликос)
трансферы Арсенал Лондон статистика Аякс Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы УПЛ Даниил Сикан Егор Твердохлеб Богдан Слюбик Игорь Краснопир Илья Квасница Виталий Холод Артур Микитишин Ростислав Лях Евгений Кучеренко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 3
Urets
Порівняти рівень Слюбика і навіть такого Зінченка...
0
Der Gartenzwerg
Невже Арсенал продав Зіну за таку сміховинну суму?
0
