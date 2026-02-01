Другие новости01 февраля 2026, 21:04 |
Трансфер Зинченко в Аякс стал вторым самым дорогим среди украинцев в январе
Вспомним топ-10 переходов украинских футболистов в зимнее трансферное окно
01 февраля 2026, 21:04 |
Александр Зинченко за 1.5 млн евро перешел из лондонского Арсенала в амстердамский Аякс.
Этот переход стал вторым самым дорогим среди украинских футболистов в зимнее трансферное окно.
Рекордным пока остается трансфер Даниила Сикана из Трабзонспора в Андерлехт за 4 млн евро.
Топ-10 самых дорогих переходов украинских футболистов в зимнее трансферное окно сезона 2025/26
- 4 млн евро – Даниил Сикан (из Трабзонспора в Андерлехт)
- 1.5 млн евро – Александр Зинченко (из Арсенала в Аякс)
- 1.5 млн евро – Егор Твердохлеб (из Кривбасса в ЛНЗ)
- 1.5 млн евро – Богдан Слюбик (из Руха в Пардубице)
- 1.2 млн евро – Игорь Краснопир (из Карпат в Полесье)
- 1 млн евро – Илья Квасница (из Руха в Карпаты)
- 0.7 млн евро – Виталий Холод (из Руха в Карпаты)
- 0.5 млн евро – Артур Микитишин (из Кривбасса в ЛНЗ)
- 0.3 млн евро – Ростислав Лях (из Руха в Карпаты)
- 0.25 млн евро – Евгений Кучеренко (из Данди Юнайтед в Панетоликос)
Порівняти рівень Слюбика і навіть такого Зінченка...
Невже Арсенал продав Зіну за таку сміховинну суму?
