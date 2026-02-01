Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Карпат может перебраться в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 21:39 |
194
0

Легионер Карпат может перебраться в другой клуб УПЛ

Игорь Невес может стать игроком «Руха»

01 февраля 2026, 21:39 |
194
0
Легионер Карпат может перебраться в другой клуб УПЛ
ФК Карпаты. Игорь Невес

Бразильский нападающий «Карпат» Игорь Невес может продолжить карьеру в львовском «Рухе». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, главный тренер «львов» Фран Фернандес не особо рассчитывает на бомбардира, соглашение которого с клубом истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Игорь Невес провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Карпат» из-за проблем уедет из Украины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотой бутсы нашел себе новый клуб
Новый вызов. Зинченко завоевал 10 трофеев за период выступлений в Англии
ФОТО. В УАФ пожелали успехов Александру Зинченко в нидерландском Аяксе
Рух Львов Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Игор Невес ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 01 февраля 2026, 20:37 0
Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 1 февраля в 21:45 по Киеву

Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01 февраля 2026, 08:58 15
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик

Куарши завершает визовые вопросы и скоро приедет в Киев

Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Футбол | 01.02.2026, 18:03
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 01.02.2026, 09:32
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
31.01.2026, 21:50 8
Футзал
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 3
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 23
Футбол
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
31.01.2026, 14:39
Теннис
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 36
Теннис
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем