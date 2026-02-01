Легионер Карпат может перебраться в другой клуб УПЛ

Бразильский нападающий «Карпат» Игорь Невес может продолжить карьеру в львовском «Рухе». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, главный тренер «львов» Фран Фернандес не особо рассчитывает на бомбардира, соглашение которого с клубом истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Игорь Невес провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Карпат» из-за проблем уедет из Украины.