Пирс Морган отреагировал на трансфер Зинченко, упомянув войну в Украине

Известный британский журналист Пирс Морган, который является фанатом лондонского Арсенала, отреагировал на трансфер украинского футболиста Александра Зинченко из состава канониров в нидерландский Аякс:

«Он играл за нас, пока его страна находится в состоянии войны. Необыкновенный человек. Удачи тебе, Александр», – написал Морган в своем X(Twitter)-аккаунте.

В июне 2023 года Зинченко дал большое интервью Моргану, рассказав о своей карьере футболиста и о войне в Украине, которую развязала россия.

Александр выступал за Арсенал с 2022 года. На его счету 91 матч во всех турнирах, три гол и пять ассистов. Аякс заплатил за Зинченко 1.5 млн евро.

Контракт Зинченко с амстердамской командой рассчитан до лета 2026 года.

He played for us while his country was at war. An extraordinary man. Best of luck to you, Oleksandr. 👏 https://t.co/SqdRgBJpG4 — Piers Morgan (@piersmorgan) February 1, 2026

Интервью Александра Зинченко для Пирса Моргана в 2023 году