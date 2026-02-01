Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
1

Пирс Морган отреагировал на трансфер Зинченко, упомянув войну в Украине

Фанат лондонского Арсенала поблагодорил Александра за выступления в составе канониров

1 Comments
Пирс Морган и Александр Зинченко (2023 год)

Известный британский журналист Пирс Морган, который является фанатом лондонского Арсенала, отреагировал на трансфер украинского футболиста Александра Зинченко из состава канониров в нидерландский Аякс:

«Он играл за нас, пока его страна находится в состоянии войны. Необыкновенный человек. Удачи тебе, Александр», – написал Морган в своем X(Twitter)-аккаунте.

В июне 2023 года Зинченко дал большое интервью Моргану, рассказав о своей карьере футболиста и о войне в Украине, которую развязала россия.

Александр выступал за Арсенал с 2022 года. На его счету 91 матч во всех турнирах, три гол и пять ассистов. Аякс заплатил за Зинченко 1.5 млн евро.

Контракт Зинченко с амстердамской командой рассчитан до лета 2026 года.

Интервью Александра Зинченко для Пирса Моргана в 2023 году

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотой бутсы нашел себе новый клуб
Новый вызов. Зинченко завоевал 10 трофеев за период выступлений в Англии
ФОТО. В УАФ пожелали успехов Александру Зинченко в нидерландском Аяксе
Gargantua
потужно-незламна людына
