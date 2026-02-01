Пирс Морган отреагировал на трансфер Зинченко, упомянув войну в Украине
Фанат лондонского Арсенала поблагодорил Александра за выступления в составе канониров
Известный британский журналист Пирс Морган, который является фанатом лондонского Арсенала, отреагировал на трансфер украинского футболиста Александра Зинченко из состава канониров в нидерландский Аякс:
«Он играл за нас, пока его страна находится в состоянии войны. Необыкновенный человек. Удачи тебе, Александр», – написал Морган в своем X(Twitter)-аккаунте.
В июне 2023 года Зинченко дал большое интервью Моргану, рассказав о своей карьере футболиста и о войне в Украине, которую развязала россия.
Александр выступал за Арсенал с 2022 года. На его счету 91 матч во всех турнирах, три гол и пять ассистов. Аякс заплатил за Зинченко 1.5 млн евро.
Контракт Зинченко с амстердамской командой рассчитан до лета 2026 года.
He played for us while his country was at war. An extraordinary man. Best of luck to you, Oleksandr. 👏 https://t.co/SqdRgBJpG4— Piers Morgan (@piersmorgan) February 1, 2026
Интервью Александра Зинченко для Пирса Моргана в 2023 году
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия
Куарши завершает визовые вопросы и скоро приедет в Киев