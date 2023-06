Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.

– Украинские спортсмены не жмут руку россиянам и белорусам. Что вы думаете по этому поводу? Пожмете ли вы руку, если вы сыграет с командой, в которой есть игрок из россии?

– Никаких шансов. Потому что я никогда не пойму их реакцию.

Я должен быть честен. Вы можете сказать: «Хорошо, но они ничего не делают против нас» или что-то подобное. Но да, они делают. Как и что? Они не реагируют.

Если никто не хочет говорить, потому что боится, то мне жаль. Очень жаль. Никогда не называйте нас братьями, как вы делали это в прошлом. Никогда снова, – сказал Зинченко.

В сезоне 2022/23 Зинченко провел 33 матча за лондонский «Арсенал», в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Отметим, что Пирс Морган является болельщиком «канониров».

Arsenal's Oleksandr Zinchenko says he would refuse to shake a Russian player's hand.



"No chance... don't ever call us brothers... never again."



