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Англия
14 июня 2023, 19:48 | Обновлено 14 июня 2023, 20:24
1398
2

Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»

Украинский футболист дал интервью журналисту Пирсу Моргану

14 июня 2023, 19:48 | Обновлено 14 июня 2023, 20:24
1398
2
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
Twitter. Александр Зинченко и Пирс Морган

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.

– Украинские спортсмены не жмут руку россиянам и белорусам. Что вы думаете по этому поводу? Пожмете ли вы руку, если вы сыграет с командой, в которой есть игрок из россии?

– Никаких шансов. Потому что я никогда не пойму их реакцию.

Я должен быть честен. Вы можете сказать: «Хорошо, но они ничего не делают против нас» или что-то подобное. Но да, они делают. Как и что? Они не реагируют.

Если никто не хочет говорить, потому что боится, то мне жаль. Очень жаль. Никогда не называйте нас братьями, как вы делали это в прошлом. Никогда снова, – сказал Зинченко.

В сезоне 2022/23 Зинченко провел 33 матча за лондонский «Арсенал», в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Отметим, что Пирс Морган является болельщиком «канониров».

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Александр Зинченко Пирс Морган Арсенал Лондон российско-украинская война
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Remark
Ну да, и тут согласен с Зиной. Потому что молчание - это согласие с действиями. Ты молчишь, значит ты не против. Поэтому и те, которые решили просто отмолчаться и дождаться "финала", те тоже виноваты и причастны к этим убийствам, которые происходят сейчас в Украине.
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+3
firstromario
Зіна звісно не без гріхів як і всі ми, але після початку повномасштабного вторгнення в нього дуже чітка позиція. Тут навіть нема що додати
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+1
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