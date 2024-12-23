Англия23 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 23 декабря 2024, 21:48
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Зинченко обрадуется. Защитник Арсенала выбрал клуб, в который хочет перейти
Киран Тирни хотел бы вернуться в «Селтик»
23 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 23 декабря 2024, 21:48
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Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни хочет перейти в «Селтик», сообщает Football Insider.
По информации источника, «канониры» решили не продлевать соглашение с игроком, хотя есть возможность продлить контракт с шотландцем еще на год.
Начиная с 1 января 2025 года, Тирни сможет вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне Киран Тирни провел 1 матч на клубном уровне.
Ранее сообщалось о том, что Артета рассказал, когда Александр Зинченко выйдет на поле.
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