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  4. Зинченко обрадуется. Защитник Арсенала выбрал клуб, в который хочет перейти
Англия
23 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 23 декабря 2024, 21:48
284
0

Зинченко обрадуется. Защитник Арсенала выбрал клуб, в который хочет перейти

Киран Тирни хотел бы вернуться в «Селтик»

23 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 23 декабря 2024, 21:48
284
0
Зинченко обрадуется. Защитник Арсенала выбрал клуб, в который хочет перейти
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни хочет перейти в «Селтик», сообщает Football Insider.

По информации источника, «канониры» решили не продлевать соглашение с игроком, хотя есть возможность продлить контракт с шотландцем еще на год.

Начиная с 1 января 2025 года, Тирни сможет вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне Киран Тирни провел 1 матч на клубном уровне.

Ранее сообщалось о том, что Артета рассказал, когда Александр Зинченко выйдет на поле.

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Киран Тирни Арсенал Лондон Селтик трансферы трансферы АПЛ
Данііл Киріяка Источник: Football Insider
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