Артета признался, когда Зинченко может вернуться в заявку Арсенала

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что украинский защитник Александр Зинченко может успеть восстановиться к матчу 17-го тура Английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

Напомним, 28-летний футболист не попадает в заявку своей команды уже 4 поединка подряд.

Всего в сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» состоится 21 декабря в 19:30 по киевскому времени.