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Англия
21 декабря 2024, 10:01 | Обновлено 21 декабря 2024, 10:06
940
1

Артета признался, когда Зинченко может вернуться в заявку Арсенала

Александр имеет шансы сыграть против «Кристал Пэлас»

21 декабря 2024, 10:01 | Обновлено 21 декабря 2024, 10:06
940
1
Артета признался, когда Зинченко может вернуться в заявку Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что украинский защитник Александр Зинченко может успеть восстановиться к матчу 17-го тура Английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

Напомним, 28-летний футболист не попадает в заявку своей команды уже 4 поединка подряд.

Всего в сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» состоится 21 декабря в 19:30 по киевскому времени.

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Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Кристал Пэлас Микель Артета травма
Дмитро Вербинський Источник: ФК Арсенал Лондон
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Burevestnik
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