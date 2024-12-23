ФОТО. Вот, что сделал Забарный для своей жены. Самое страшное место
Ангелина Забарная рассказала про одну из последних семейных прогулок
Жена футболиста сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, Ангелина, рассказала о совместном походе в «Winter Wonderland», который находится в Лондоне.
Пара побывала там 9 декабря, но только сейчас жена футболиста решила рассказать про это семейное приключение.
Ангелина сообщила, что они катались на самой высокой горке Европы:
«Если бы не муж рядом, наверное, потеряла бы сознание».
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А дальше Илья выиграл для своей возлюбленной две большие мягкие игрушки.
Пара завершила прогулку романтическим поцелуем.
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