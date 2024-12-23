ФОТО. Вот, что сделал Забарный для своей жены. Самое страшное место

Жена футболиста сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, Ангелина, рассказала о совместном походе в «Winter Wonderland», который находится в Лондоне.

Пара побывала там 9 декабря, но только сейчас жена футболиста решила рассказать про это семейное приключение.

Ангелина сообщила, что они катались на самой высокой горке Европы:

«Если бы не муж рядом, наверное, потеряла бы сознание».

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А дальше Илья выиграл для своей возлюбленной две большие мягкие игрушки.

Пара завершила прогулку романтическим поцелуем.