Это испытание. Артета рассказал, насколько серьезна травма Букайо Сака
Английский вингер канониров выбыл из строя на много недель
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, насколько серьезной является травма английского вингера канониров Букайо Сака:
«Все выглядит не очень хорошо. Он будет вне игры много недель. Это большой удар для нас. Но это также серьезное испытание, которое мы должны преодолеть, столкнувшись с очередным вызовом».
Букайо Сака получил травму колена 21 декабря в матче 17-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» (1:5).
В текущем сезоне вингер «Арсенала» забил 9 голов в 24 матчах, если учитывать все клубные турниры.
Mikel Arteta on Bukayo Saka’s injury: “It’s not looking good. He’s going to be out for many weeks. It’s a huge blow but it’s going to be a big exercise for us to overcome another challenge.”— Ed Aarons (@ed_aarons) December 23, 2024
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