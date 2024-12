Это испытание. Артета рассказал, насколько серьезна травма Букайо Сака

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, насколько серьезной является травма английского вингера канониров Букайо Сака:

«Все выглядит не очень хорошо. Он будет вне игры много недель. Это большой удар для нас. Но это также серьезное испытание, которое мы должны преодолеть, столкнувшись с очередным вызовом».

Букайо Сака получил травму колена 21 декабря в матче 17-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» (1:5).

В текущем сезоне вингер «Арсенала» забил 9 голов в 24 матчах, если учитывать все клубные турниры.

Mikel Arteta on Bukayo Saka’s injury: “It’s not looking good. He’s going to be out for many weeks. It’s a huge blow but it’s going to be a big exercise for us to overcome another challenge.”