Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это испытание. Артета рассказал, насколько серьезна травма Букайо Сака
Англия
23 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:33
311
0

Это испытание. Артета рассказал, насколько серьезна травма Букайо Сака

Английский вингер канониров выбыл из строя на много недель

23 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:33
311
0
Это испытание. Артета рассказал, насколько серьезна травма Букайо Сака
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, насколько серьезной является травма английского вингера канониров Букайо Сака:

«Все выглядит не очень хорошо. Он будет вне игры много недель. Это большой удар для нас. Но это также серьезное испытание, которое мы должны преодолеть, столкнувшись с очередным вызовом».

Букайо Сака получил травму колена 21 декабря в матче 17-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» (1:5).

В текущем сезоне вингер «Арсенала» забил 9 голов в 24 матчах, если учитывать все клубные турниры.

По теме:
Выделил лучших украинских игроков. Тренер Борнмута – о украинском футболе
ФОТО. Вот, что сделал Забарный для своей жены. Самое страшное место
«Нужно продать». Фанаты про травму Маунта в матче Сити – Юнайтед
Букайо Сака травма Кристал Пэлас Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас - Арсенал травма колена
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко
Футбол | 23 декабря 2024, 13:46 12
Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко
Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко

Динамовец за весну и осень этого года сделал 11 голевых передач

Легендарный Баффер оценил решение отдать победу Усику против Фьюри
Бокс | 23 декабря 2024, 09:25 0
Легендарный Баффер оценил решение отдать победу Усику против Фьюри
Легендарный Баффер оценил решение отдать победу Усику против Фьюри

Именитый ринг-анонсер увидел в поединке ничью

ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Милана уволили с должности главного тренера Монцы
Футбол | 23.12.2024, 16:16
ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Милана уволили с должности главного тренера Монцы
ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Милана уволили с должности главного тренера Монцы
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Футбол | 23.12.2024, 13:38
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
Бокс | 23.12.2024, 03:08
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
22.12.2024, 18:00 2
Футбол
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
23.12.2024, 07:58 10
Бокс
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
23.12.2024, 00:23 8
Футбол
ФОТО. Ожидается положительный тест для Усика. Фаны Челси – о визите Мудрика
ФОТО. Ожидается положительный тест для Усика. Фаны Челси – о визите Мудрика
22.12.2024, 16:07 3
Футбол
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
22.12.2024, 02:45 5
Бокс
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
23.12.2024, 08:55 11
Бокс
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
22.12.2024, 04:25 1
Футбол
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
22.12.2024, 13:24 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем