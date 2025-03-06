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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 14:47 | Обновлено 06 марта 2025, 14:55
4019
2

Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ

Валерий Лучкевич перейдет из «Колоса» в киевский клуб

06 марта 2025, 14:47 | Обновлено 06 марта 2025, 14:55
4019
2
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
ФК Колос. Валерий Лучкевич

Киевское «Динамо» подпишет правого защитника ковалевского «Колоса» Валерия Лучкевича, сообщает украинский комментатор Сергей Лукьяненко со ссылкой на собственные источники.

Скорее всего, неожиданный трансфер 29-летнего футболиста связан с травмой основного правого защитника столичного клуба Александра Тымчика.

В сезоне 2024/25 Валерий Лучкевич провел 3 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость финалиста Лиги Европы 2014/15 в составе «Днепра» в 400 тысяч евро.

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Валерий Лучкевич Колос Ковалевка Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Сергей Лукьяненко (комментатор) Александр Тымчик
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Андрей⚒️
Это прикол какой-то?)
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Gargantua81
ну это даже усиление по сравнению с Тымчиком
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