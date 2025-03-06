Украина. Премьер лига06 марта 2025, 14:47 | Обновлено 06 марта 2025, 14:55
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Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Валерий Лучкевич перейдет из «Колоса» в киевский клуб
06 марта 2025, 14:47 | Обновлено 06 марта 2025, 14:55
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Киевское «Динамо» подпишет правого защитника ковалевского «Колоса» Валерия Лучкевича, сообщает украинский комментатор Сергей Лукьяненко со ссылкой на собственные источники.
Скорее всего, неожиданный трансфер 29-летнего футболиста связан с травмой основного правого защитника столичного клуба Александра Тымчика.
В сезоне 2024/25 Валерий Лучкевич провел 3 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость финалиста Лиги Европы 2014/15 в составе «Днепра» в 400 тысяч евро.
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Комментарии 2
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Это прикол какой-то?)
ну это даже усиление по сравнению с Тымчиком
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