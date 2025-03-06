Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ

Киевское «Динамо» подпишет правого защитника ковалевского «Колоса» Валерия Лучкевича, сообщает украинский комментатор Сергей Лукьяненко со ссылкой на собственные источники.

Скорее всего, неожиданный трансфер 29-летнего футболиста связан с травмой основного правого защитника столичного клуба Александра Тымчика.

В сезоне 2024/25 Валерий Лучкевич провел 3 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость финалиста Лиги Европы 2014/15 в составе «Днепра» в 400 тысяч евро.