Панатинаикос – Фиорентина – 3:2. Тете решил. Видео голов и обзор матча

6 марта в матче 1/8 финала Лиги конференций встречались «Панатинаикос» и «Фиорентина».

Команды выдали сверхрезультативный первый тайм. Уже к 23-й минуте на табло светился счет – 2:2.

В начале второго тайма эксигровщик донецкого «Шахтера» Тете забил победный мяч в ворота «фиалок».

Лига конференций. 1/8 фіналу

Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2

Голы: Свидерски, 5, Максимович, 19, Тете, 55 – Бельтран, 20, Фаджоли, 23

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