06.03.2025 19:45 – FT 3 : 2
Лига конференций07 марта 2025, 04:11 | Обновлено 07 марта 2025, 04:14
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Панатинаикос – Фиорентина – 3:2. Тете решил. Видео голов и обзор матча
Эксигровщик «Шахтера» снова забил за греческий клуб
07 марта 2025, 04:11 | Обновлено 07 марта 2025, 04:14
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6 марта в матче 1/8 финала Лиги конференций встречались «Панатинаикос» и «Фиорентина».
Команды выдали сверхрезультативный первый тайм. Уже к 23-й минуте на табло светился счет – 2:2.
В начале второго тайма эксигровщик донецкого «Шахтера» Тете забил победный мяч в ворота «фиалок».
Лига конференций. 1/8 фіналу
Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2
Голы: Свидерски, 5, Максимович, 19, Тете, 55 – Бельтран, 20, Фаджоли, 23
Видео голов и обзор матча
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