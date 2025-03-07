Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панатинаикос – Фиорентина – 3:2. Тете решил. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Панатинаикос
06.03.2025 19:45 – FT 3 : 2
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 марта 2025, 04:11 | Обновлено 07 марта 2025, 04:14
101
0

Панатинаикос – Фиорентина – 3:2. Тете решил. Видео голов и обзор матча

Эксигровщик «Шахтера» снова забил за греческий клуб

07 марта 2025, 04:11 | Обновлено 07 марта 2025, 04:14
101
0
Панатинаикос – Фиорентина – 3:2. Тете решил. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в матче 1/8 финала Лиги конференций встречались «Панатинаикос» и «Фиорентина».

Команды выдали сверхрезультативный первый тайм. Уже к 23-й минуте на табло светился счет – 2:2.

В начале второго тайма эксигровщик донецкого «Шахтера» Тете забил победный мяч в ворота «фиалок».

Лига конференций. 1/8 фіналу

Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2

Голы: Свидерски, 5, Максимович, 19, Тете, 55 – Бельтран, 20, Фаджоли, 23

Видео голов и обзор матча

По теме:
Виктория – Лацио – 1:2. Римское чудо. Видео голов и обзор матча
Ягеллония – Серкль Брюгге – 3:0. Гол от украинского поляка. Видео голов
Моуриньо снова раскритиковал соперника. Под раздачу попал Рейнджерс
Лига Европы Панатинаикос Фиорентина видео голов и обзор Тете Шахтер Донецк
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Футбол | 06 марта 2025, 09:00 20
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро

Андрей заинтересовал «МЮ»

Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Футбол | 06 марта 2025, 16:56 5
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины

Андрей Лунин привлек внимание Жоана Лапорта

Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Футбол | 06.03.2025, 18:26
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Футбол | 06.03.2025, 23:56
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Александр БАБИЧ: «Класс игроков Полесья выше нашего»
Футбол | 07.03.2025, 05:12
Александр БАБИЧ: «Класс игроков Полесья выше нашего»
Александр БАБИЧ: «Класс игроков Полесья выше нашего»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
05.03.2025, 07:48 3
Футбол
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 7
Бокс
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 6
Футбол
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем