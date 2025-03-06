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Лига конференций
Мольде
06.03.2025 19:45 – FT 3 : 2
Легия
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Лига конференций
06 марта 2025, 22:39 | Обновлено 06 марта 2025, 23:22
153
1

Первые матчи Лиги конференций. Минимальная победа Челси, гол Тете фиалкам

Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги конференций

06 марта 2025, 22:39 | Обновлено 06 марта 2025, 23:22
153
1
Первые матчи Лиги конференций. Минимальная победа Челси, гол Тете фиалкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Завершились 4 матча первого блока, поздним вечером проходят еще 4 встречи.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Челси, которому принадлежит контракт отстраненного от игры украинца Михаила Мудрика, в гостях переиграл Копенгаген из Дании (2:1).

Хавбек Тете, экс-игрок Шахтера, забил победный гол за Панатинаикос из Греции в домашнем матче против итальянской Фиорентины (3:2).

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта

  • 19:45. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 48, Иско, 75 – Мендеш, 51, Оливейра, 81

  • 19:45. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Габриэл, 79 – Джеймс, 46, Фернандес, 65

  • 19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2

Голы: Хестад, 11, Эриксен, 17, Гульбрандсен, 43 – Ходына, 64, Лукиньяш, 67

  • 19:45. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2

Голы: Свидерски, 5, Максимович, 19, Тете, 55 – Бельтран, 20, Фаджоли, 23

  • 22:00. Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия)
  • 22:00. Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция)
  • 22:00. Целе (Словения) – Лугано (Швейцария)
  • 22:00. Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия)

📊 Инфографика

19:45. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2

19:45. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия) – 1:2

19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2

19:45. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Лукиньяс (Легия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кацпер Ходына (Легия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Гульбраннсен (Мольде).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Мольде).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Эйрик Хестад (Мольде).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
У дуелі Панатінаїкос - Фіорентина вилетить один  потенційних переможців. Ще є Челсі та Бетіс. Вихід якогось іншого клубу у фінал, я б сприйняв як несподіванку
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