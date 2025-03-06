Первые матчи Лиги конференций. Минимальная победа Челси, гол Тете фиалкам

Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Завершились 4 матча первого блока, поздним вечером проходят еще 4 встречи.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Челси, которому принадлежит контракт отстраненного от игры украинца Михаила Мудрика, в гостях переиграл Копенгаген из Дании (2:1).

Хавбек Тете, экс-игрок Шахтера, забил победный гол за Панатинаикос из Греции в домашнем матче против итальянской Фиорентины (3:2).

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта

19:45. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 48, Иско, 75 – Мендеш, 51, Оливейра, 81

19:45. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Габриэл, 79 – Джеймс, 46, Фернандес, 65

19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2

Голы: Хестад, 11, Эриксен, 17, Гульбрандсен, 43 – Ходына, 64, Лукиньяш, 67

19:45. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2

Голы: Свидерски, 5, Максимович, 19, Тете, 55 – Бельтран, 20, Фаджоли, 23

22:00. Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия)

22:00. Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция)

22:00. Целе (Словения) – Лугано (Швейцария)

22:00. Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия)

📊 Инфографика

19:45. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2

19:45. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия) – 1:2

19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2

19:45. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2