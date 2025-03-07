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Лига конференций
Мольде
06.03.2025 19:45 – FT 3 : 2
Легия
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Лига конференций
07 марта 2025, 09:05 |
76
0

Мольде – Легия – 3:2. Провал в первом тайме. Видео голов и обзор матча

Поединок 1/8 финала Лиги конференций состоялся 6 марта

07 марта 2025, 09:05 |
76
0
Мольде – Легия – 3:2. Провал в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Мольде

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сыграли норвежский «Мольде» и польская «Легия». Хозяева победили со счетом 3:2.

В первом тайме норвежский коллектив отправил в ворота соперника три гола и, казалось, убил интригу в первом поединке. Однако, во второй половине игры полузащитники Ходина и Лукиньяш сумели сократить отставание в счете до минимума.

Ответный поединок состоится 13 марта в Варшаве на стадионе «Войска Польского». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта

Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2

Голы: Хестад, 11, Эриксен, 17, Гульбрандсен, 43 – Ходина, 64, Лукиньяш, 67

Видеообзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Лукиньяс (Легия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кацпер Ходына (Легия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Гульбраннсен (Мольде).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Мольде).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Эйрик Хестад (Мольде).
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Лига конференций Мольде Легия Варшава видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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