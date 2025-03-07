Мольде – Легия – 3:2. Провал в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Поединок 1/8 финала Лиги конференций состоялся 6 марта
6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сыграли норвежский «Мольде» и польская «Легия». Хозяева победили со счетом 3:2.
В первом тайме норвежский коллектив отправил в ворота соперника три гола и, казалось, убил интригу в первом поединке. Однако, во второй половине игры полузащитники Ходина и Лукиньяш сумели сократить отставание в счете до минимума.
Ответный поединок состоится 13 марта в Варшаве на стадионе «Войска Польского». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта
Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2
Голы: Хестад, 11, Эриксен, 17, Гульбрандсен, 43 – Ходина, 64, Лукиньяш, 67
Видеообзор матча:
События матча
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