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Лига конференций
06 марта 2025, 20:00 | Обновлено 06 марта 2025, 20:11
65
0

Лига конференций. Первые матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 6 марта проходят первые поединки 1/16 финала Лиги конференций

06 марта 2025, 20:00 | Обновлено 06 марта 2025, 20:11
65
0
Лига конференций. Первые матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Челси, которому принадлежит контракт украинца Михаила Мудрика, сыграет против Копенгагена из Дании.

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта

  • 19:45. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия)
  • 19:45. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия)
  • 19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша)
  • 19:45. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия)
  • 22:00. Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия)
  • 22:00. Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция)
  • 22:00. Целе (Словения) – Лугано (Швейцария)
  • 22:00. Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия)

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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