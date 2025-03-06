Лига конференций06 марта 2025, 20:00 | Обновлено 06 марта 2025, 20:11
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Лига конференций. Первые матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 6 марта проходят первые поединки 1/16 финала Лиги конференций
06 марта 2025, 20:00 | Обновлено 06 марта 2025, 20:11
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Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Английский Челси, которому принадлежит контракт украинца Михаила Мудрика, сыграет против Копенгагена из Дании.
⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта
- 19:45. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия)
- 19:45. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия)
- 19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша)
- 19:45. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия)
- 22:00. Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия)
- 22:00. Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция)
- 22:00. Целе (Словения) – Лугано (Швейцария)
- 22:00. Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия)
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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