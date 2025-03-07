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Борац Баня-Лука
06.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Рапид Вена
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Лига конференций
07 марта 2025, 01:23 | Обновлено 07 марта 2025, 01:27
118
0

Итоги первых матчей Лиги конференций. Непростая победа Челси, гол Романчука

Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги конференций

07 марта 2025, 01:23 | Обновлено 07 марта 2025, 01:27
118
0
Итоги первых матчей Лиги конференций. Непростая победа Челси, гол Романчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Романчук

Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Завершились все 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Челси, которому принадлежит контракт отстраненного от игры украинца Михаила Мудрика, в гостях переиграл Копенгаген из Дании (2:1).

Хавбек Тете, экс-игрок Шахтера, забил победный гол за Панатинаикос из Греции в домашнем матче против итальянской Фиорентины (3:2).

Хавбек польской Ягеллонии Тарас Романчук, родившийся в Украине, забил гол в ворота команды Серкль Брюгге из Бельгии (3:0).

Ответные поединки пройдут через неделю, 13 марта.

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта

  • 19:45. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 48, Иско, 75 – Мендеш, 51, Оливейра, 81

  • 19:45. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Габриэл, 79 – Джеймс, 46, Фернандес, 65

  • 19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2

Голы: Хестад, 11, Эриксен, 17, Гульбрандсен, 43 – Ходына, 64, Лукиньяш, 67

  • 19:45. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2

Голы: Свидерски, 5, Максимович, 19, Тете, 55 – Бельтран, 20, Фаджоли, 23

  • 22:00. Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) – 1:1

Голы: Вукович, 90+2 (пен) – Бельо, 34

  • 22:00. Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция) – 1:0

Гол: Танкович, 65

  • 22:00. Целе (Словения) – Лугано (Швейцария) – 1:0

Гол: Светлин, 23

  • 22:00. Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 3:0

Голы: Пулулу, 69 (пен), 78, Романчук, 75

🥅 Все результаты 1/8 финала

📊 Сетка плей-офф

📊 Инфографика

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Давид Вукович (Борац Баня-Лука).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Рапид Вена).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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