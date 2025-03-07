Итоги первых матчей Лиги конференций. Непростая победа Челси, гол Романчука
Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги конференций
Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги конференций.
Завершились все 8 матчей игрового дня.
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Английский Челси, которому принадлежит контракт отстраненного от игры украинца Михаила Мудрика, в гостях переиграл Копенгаген из Дании (2:1).
Хавбек Тете, экс-игрок Шахтера, забил победный гол за Панатинаикос из Греции в домашнем матче против итальянской Фиорентины (3:2).
Хавбек польской Ягеллонии Тарас Романчук, родившийся в Украине, забил гол в ворота команды Серкль Брюгге из Бельгии (3:0).
Ответные поединки пройдут через неделю, 13 марта.
⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта
- 19:45. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2
Голы: Бакамбу, 48, Иско, 75 – Мендеш, 51, Оливейра, 81
- 19:45. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия) – 1:2
Голы: Габриэл, 79 – Джеймс, 46, Фернандес, 65
- 19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2
Голы: Хестад, 11, Эриксен, 17, Гульбрандсен, 43 – Ходына, 64, Лукиньяш, 67
- 19:45. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2
Голы: Свидерски, 5, Максимович, 19, Тете, 55 – Бельтран, 20, Фаджоли, 23
- 22:00. Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) – 1:1
Голы: Вукович, 90+2 (пен) – Бельо, 34
- 22:00. Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция) – 1:0
Гол: Танкович, 65
- 22:00. Целе (Словения) – Лугано (Швейцария) – 1:0
Гол: Светлин, 23
- 22:00. Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 3:0
Голы: Пулулу, 69 (пен), 78, Романчук, 75
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