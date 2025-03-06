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Лига конференций
Панатинаикос
06.03.2025 19:45 - : -
Фиорентина
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Лига конференций
06 марта 2025, 03:33 |
11
0

Панатинаикос – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 6 марта в 19:45 по Киеву

06 марта 2025, 03:33 |
11
0
Панатинаикос – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

6 марта на «Олимпийском стадионе Афин» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Панатинаикос» встретится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Панатинаикос

Команда давно уже не становилась чемпионом своей страны. А в прошлом туре и вовсе была только третьей, но при этом выиграла кубок. Сейчас, к слову, уже достаточно заметен отрыв, в который ушел Олимпиакос (да и АЕК). Кроме того, драматично, по итогам затяжной серии пенальти греки уступили в квалификации Лиги Европы Аяксу.

В Лиге конференций клуб продвигается куда успешнее. Тете и компания выбили в квалификации Ланс, набрали 10 очков в основном раунде (хотя начинали с ничьей при паре поражений). А в первом раунде плей-офф, проиграв 1:2 Викингур в Рейьявике, дома дожали исландцев в концовке. Оба гола были там забиты после 70-й минуты, так что получилось тогда избежать нервотрепки с экстра-таймами.

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Фиорентина

Клуб в прошлом сезоне пострадал как раз от греков, только Олимпиакоса. Он проиграл ему в финале, и это был второй раз кряду, когда итальянцы уступали именно решающий раунд Лиги конференций. Впрочем, при сменившем Итальяно на тренерском посту Палладино чуть не вылетели из турнира уже летом. Тогда дважды сыграли вничью с Академией Пушкаша, но выбили венгров по пенальти.

Потом команда из Флоренции набрала форму - и в Серии А, и в еврокубке. Так, в Лиге конференций она успела выиграть в 2024-м году четырежды, и собрала 13 очков. Это позволило выйти напрямую в 1/8 финала. Хорошее подспорье, ведь с середины декабря и игра, и результаты заметно ухудшились, и пока что Рафаэле не придумал, как стабилизировать, улучшить футбол в исполнении своих подопечных.

Статистика личных встреч

Впервые клуб из Флоренции приедет на футбольный матч к этому сопернику.

Прогноз

Букмекерские конторы пока что больше верят в успех итальянцев даже на выезде. Но они никак не могут очнуться от ставшими уже хроническими проблем, так что ставим на то, что хозяева не проиграют (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Панатинаикос
6 марта 2025 -
19:45
Фиорентина
Фиорентина не проиграет 1.64 Сделать ставку
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Панатинаикос Фиорентина Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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