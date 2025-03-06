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06 марта 2025, 09:35 |
816
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»

Известный украинский тренер прокомментировал поведение президента США

06 марта 2025, 09:35 |
816
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о российско-укаринской войне, а также прокомментировал поведение президента США Дональда Трампа:

«Нас бросили и выставили идиотами. Никто в Украине не ожидал такого отношения от президента США. Если не хотите помогать, скажите об этом прямо. Настроение не самое лучшее, но что делать? Мы должны продолжать бороться. Хорошо, что Европа все еще существует. Мы не остались одни. Мне хотелось плакать, когда я увидел разрушенный Харьков. Это мой второй город, я провел там большую часть своей жизни.

Это была уже совсем другая работа, чем раньше (о работе в «Карпатах» в сезоне 2023/24 – прим). Матчи длились по несколько часов из-за опасений бомбардировок. Я сказал в клубе: пока хватит. Может быть, я вернусь когда-то к тренерской работе, я не говорю, что ушел окончательно. Но сейчас я нахожусь на востоке Украины. Теперь мне предстоит выполнить еще одну миссию. Футболу придется подождать, но это моя самая большая любовь», – поделился мнением Маркевич.

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Мирон Маркевич российско-украинская война Дональд Трамп
Николай Титюк Источник
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turist86
Напустив Богданович туману: " Я на сході, виконую особливу місію". 
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