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  4. ВИДЕО. Дебют в пустыне: как 18-летний Жоау Фонсека стартовал в Индиан-Уэллс
ATP
07 марта 2025, 00:58 |
25
0

ВИДЕО. Дебют в пустыне: как 18-летний Жоау Фонсека стартовал в Индиан-Уэллс

Бразилец в трех сетах одолел Джакоба Фернли и во 2-м раунде сыграет с Джеком Дрейпером

07 марта 2025, 00:58 |
25
0
ВИДЕО. Дебют в пустыне: как 18-летний Жоау Фонсека стартовал в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 80) удачно дебютировал на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/64 финала бразилец в трех сетах переиграл Джакоба Фернли (Великобритания, ATP 81) за 2 часа и 1 минуту. Фонсека получил от организаторов wild card.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Джакоб Фернли (Великобритания) – Жоау Фонсека (Бразилия) [WC] – 2:6, 6:1, 3:6

Фонсека во второй раз переиграл Фернли. 3 января Жоау одолел Джакоба в полуфинале челленджера в Канберре, на котором вскоре выиграл трофей.

В решающей партии Фонсека уступал 1:3, но сумел взять пять геймов подряд.

Следующем соперником Жоау будет 14-я ракетка мира Джек Дрейпер из Великобритании.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джакоб Фернли и Жоау Фонсека
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакоб Фернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакоб Фернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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