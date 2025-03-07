ВИДЕО. Дебют в пустыне: как 18-летний Жоау Фонсека стартовал в Индиан-Уэллс
Бразилец в трех сетах одолел Джакоба Фернли и во 2-м раунде сыграет с Джеком Дрейпером
18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 80) удачно дебютировал на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1/64 финала бразилец в трех сетах переиграл Джакоба Фернли (Великобритания, ATP 81) за 2 часа и 1 минуту. Фонсека получил от организаторов wild card.
АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала
Джакоб Фернли (Великобритания) – Жоау Фонсека (Бразилия) [WC] – 2:6, 6:1, 3:6
Фонсека во второй раз переиграл Фернли. 3 января Жоау одолел Джакоба в полуфинале челленджера в Канберре, на котором вскоре выиграл трофей.
В решающей партии Фонсека уступал 1:3, но сумел взять пять геймов подряд.
Следующем соперником Жоау будет 14-я ракетка мира Джек Дрейпер из Великобритании.
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