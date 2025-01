Победитель Next Gen 2024 выиграл трофей на первом же турнире в новом сезоне

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 145) стал победителем хардового челленджера в Канберре, Австралия.

На пути к трофею на первом для себя турнире в новом сезоне Фонсека выиграл у Маккензи Макдонольда (США, ATP 131), Дуйе Айдуковича (Хорватия, ATP 142), Гарольда Майо (Франция, ATP 116), Джейкоба Фирнли (Великобритания, ATP 99) и Итана Квинна (США, ATP 202).

Всех соперников Жоау переиграл в двух сетах и провел на корте в общей сумме 5 часов и 53 минуты.

Бразилец продлил свой винстрик до 10 поединков. 20 декабря он стал победителем Next Gen ATP Finals 2024 (молодежного Итогового турнира) в Джидде.

Для Фонсеки это второй трофей на уровне челленджеров. За победу в столице Австралии он заработал $28 400 и 125 очков. Интересно, что за триумф в Саудовской Аравии в конце 2024 Жоау получил чек в 500 тысяч долларов как непобедимый чемпион.

В LIVE-рейтинге АТР Фонсека находится на 113-й позиции. На следующей неделе он выступит в квалификации Australian Open.

