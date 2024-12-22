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ATP
22 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:51
273
0

В 18 лет. Определен победитель молодежного Итогового турнира АТР 2024

Жоау Фонсека переиграл Лернера Тьена в финале Next Gen ATP Finals

22 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 22 декабря 2024, 20:51
273
0
В 18 лет. Определен победитель молодежного Итогового турнира АТР 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

22 декабря состоялся финальный матч Next Generation ATP Finals 2024 в Джидде, Саудовская Аравия.

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 145) в четырех сетах переиграл Лернера Тьена (США, ATP 122) за 1 час и 29 минут.

Next Generation ATP Finals 2024. Финал

Жоау Фонсека (Бразилия) – Лернер Тьен (США) – 2:4, 4:3 (10:8), 4:0, 4:2

Это была четвертая встреча соперников. Фонсека выиграл третий очный поединок.

Жоау одержал пять побед из пяти возможных на молодежном Итоговом турнире. Бразилец отдал 6 сетов и выиграл 15 партий.

Фонсека стал вторым самым молодым победителем молодежного Итогового в возрасте 18 лет и 3 месяца. Моложе был только Янник Синнер в 2019 году (18 лет и 2 месяца). За всю историю турнира победителями становились всего три игрока младше 19 лет: Синнер, Фонсека и Карлос Алькарас (2021 – 18 лет и 6 месяцев).

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Next Generation ATP Finals Жоау Фонсека Лернер Тьен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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