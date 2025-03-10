Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова

12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти накануне этого матча провел разговор с украинским вратарем Андреем Луниным. Карло попросил Андрея быть более сосредоточенным на тренировках, ведь украинский вратарь может получить шанс сыграть в этом поединке. Тибо Куртуа пропустил последний матч из-за определенного дискомфорта и рискует не сыграть в мадридском дерби.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.