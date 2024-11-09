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  4. Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Испания
09 ноября 2024, 19:21 |
4530
1

Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале

Андрей стал первым вратарем «сливочных», который ассистировал в Ла Лиге за последние 30 лет

09 ноября 2024, 19:21 |
4530
1
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной». Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отдал голевую передачу, сделал 1 перехват и 0 сейвов.

Последний раз в испанской Ла Лиге вратарь мадридского «Реала» отметился ассистом еще в 1993 году. Точный пас на Ивана Саморано сделал вратарь Франсиско Буйо в игре против «Атлетика» Бильбао.

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Икер Касильяс Карло Анчелотти Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Осасуна Иван Саморано
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Nick.Grabowski
Луніна можна пробувати в якості польового гравця (вінгер, атакувальний півзахисник). Добре грає ногами.
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