Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале

В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной». Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отдал голевую передачу, сделал 1 перехват и 0 сейвов.

Последний раз в испанской Ла Лиге вратарь мадридского «Реала» отметился ассистом еще в 1993 году. Точный пас на Ивана Саморано сделал вратарь Франсиско Буйо в игре против «Атлетика» Бильбао.