АТР 500 Акапулько: вылет топов, отравление, полуфиналисты, кто такой Пачеко

28 февраля на хардовом турнире АТР 500 в Акапулько (Мексика) были определены полуфиналисты.

Полуфинальные пары пятисотника в Мексике: Томаш Махач (Чехия, ATP 25) – Брендон Накашима (США, ATP 42), Денис Шаповалов (Канада, ATP 32) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 48).

Главной сенсацией турнира (но полуфиналисты не менее неожиданные) стал 19-летний Родриго Пачеко из Мексики, который занимает 356-е место в рейтинге и попал в основу Акапулько благодаря wild card. В 1-м раунде он прошел Александера Вукича за 3 часа, добыв первую победу в Туре. Далее он должен был выйти против второго сеяного Каспера Рууда, но норвежец снялся. А в четвертьфинале Пачеко уступил Фокине.

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Местные СМИ в Акапулько сообщили, что у Томми Пола, Каспера Рууда, Хольгера Руне, Александра Зверева и Алекса Микельсена произошло пищевое отравление. Абсолютно все уже вылетели.

Зверев со статусом первого сеяного в четвертьфинале проиграл Лернеру Тьену – тому самому левше-американцу, который на Australian Open в пятисетовом триллере выбил Даниила Медведева. После поражения Александр из-за пищевого отравления не пришел на пресс-конференцию, но штрафа вряд ли избежит.

По пути первого сеяного в полуфинал прошел Махач. В Акапулько он переиграл Якуба Меншика, Даниэля Альтмайера и Лернера Тьена. Для Томаша это будет четвертый финал на уровне АТР, он поборется за свой второй финал.

Накашима – победитель Next Gen AT Finals 2022 – прошел Бенджамина Бонзи, Хольгера Руне и Давида Гоффена. Брендон в седьмой раз пробился в стадии полуфинала на уровне Тура. На его счету три финала.

Шаповалов в Акапулько выбил трех американцев: Нишеша Басаваредди, Алекса Микельсена и Маркоса Хирона. Денис продлил свой винстрик до восьми поединков. Это его самая длинная серия побед в карьере, в начале февраля он стал чемпионом соревнований идентичной категории в Далласе. Со следующего понедельника он вернется в топ-30.

Фокина, помимо Пачеко (как написано выше), также прошел Маттиа Беллуччи (сенсационного полуфиналиста в Роттердаме) и Фрэнсиса Тиафо. Алехандро вышел во второй полуфинал в сезоне. Двумя неделями ранее он драматично проиграл в поединке за титл в Делрэй-Бич Миомиру Кецмановичу.

Полуфиналы в Акапулько пройдут в ночь на 1 марта.

АТР 500 Акапулько. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Лернер Тьен [Q] – 3:6, 4:6

Даниэль Альтмайер [WC] – Томаш Махач [8] – 6:7 (3:7), 1:6

Хольгер Руне [4] – Брендон Накашима – 0:3, RET., Руне

Давид Гоффен – Бен Шелтон [5] – 7:6 (7:3), 6:3

Нижняя часть сетки



Денис Шаповалов [9] – Алекс Микельсен – 6:4, 6:3

Маркос Хирон – Томми Пол [3] – WO., Хирон

Фрэнсис Тиафо [7] – Алехандро Давидович Фокина – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6

Родриго Пачеко – Каспер Рууд [2] – WO., Пачеко

АТР 500 Акапулько. Пары 1/4 финала

Лернер Тьен [Q] – Томаш Махач [8] – 3:6, 5:7

Брендон Накашима – Давид Гоффен – 7:6 (7:4), 6:2



Денис Шаповалов [9] – Маркос Хирон – 4:6, 6:3, 6:2

Алехандро Давидович Фокина – Родриго Пачеко – 6:2, 6:2

АТР 500 Акапулько. 1/2 финала

Томаш Махач [8] – Брендон Накашима

Денис Шаповалов [9] – Алехандро Давидович Фокина

Видеообзор третьего игрового дня

Видеообзор четвертьфиналов