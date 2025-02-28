Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АТР 500 Акапулько: вылет топов, отравление, полуфиналисты, кто такой Пачеко
ATP
28 февраля 2025, 13:31 |
88
0

АТР 500 Акапулько: вылет топов, отравление, полуфиналисты, кто такой Пачеко

Полуфинальные пары пятисотника в Мексике: Махач – Накашима, Шаповалов – Фокина

28 февраля 2025, 13:31 |
88
0
АТР 500 Акапулько: вылет топов, отравление, полуфиналисты, кто такой Пачеко
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Махач

28 февраля на хардовом турнире АТР 500 в Акапулько (Мексика) были определены полуфиналисты.

Полуфинальные пары пятисотника в Мексике: Томаш Махач (Чехия, ATP 25) – Брендон Накашима (США, ATP 42), Денис Шаповалов (Канада, ATP 32) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 48).

Главной сенсацией турнира (но полуфиналисты не менее неожиданные) стал 19-летний Родриго Пачеко из Мексики, который занимает 356-е место в рейтинге и попал в основу Акапулько благодаря wild card. В 1-м раунде он прошел Александера Вукича за 3 часа, добыв первую победу в Туре. Далее он должен был выйти против второго сеяного Каспера Рууда, но норвежец снялся. А в четвертьфинале Пачеко уступил Фокине.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Местные СМИ в Акапулько сообщили, что у Томми Пола, Каспера Рууда, Хольгера Руне, Александра Зверева и Алекса Микельсена произошло пищевое отравление. Абсолютно все уже вылетели.

Зверев со статусом первого сеяного в четвертьфинале проиграл Лернеру Тьену – тому самому левше-американцу, который на Australian Open в пятисетовом триллере выбил Даниила Медведева. После поражения Александр из-за пищевого отравления не пришел на пресс-конференцию, но штрафа вряд ли избежит.

По пути первого сеяного в полуфинал прошел Махач. В Акапулько он переиграл Якуба Меншика, Даниэля Альтмайера и Лернера Тьена. Для Томаша это будет четвертый финал на уровне АТР, он поборется за свой второй финал.

Накашима – победитель Next Gen AT Finals 2022 – прошел Бенджамина Бонзи, Хольгера Руне и Давида Гоффена. Брендон в седьмой раз пробился в стадии полуфинала на уровне Тура. На его счету три финала.

Шаповалов в Акапулько выбил трех американцев: Нишеша Басаваредди, Алекса Микельсена и Маркоса Хирона. Денис продлил свой винстрик до восьми поединков. Это его самая длинная серия побед в карьере, в начале февраля он стал чемпионом соревнований идентичной категории в Далласе. Со следующего понедельника он вернется в топ-30.

Фокина, помимо Пачеко (как написано выше), также прошел Маттиа Беллуччи (сенсационного полуфиналиста в Роттердаме) и Фрэнсиса Тиафо. Алехандро вышел во второй полуфинал в сезоне. Двумя неделями ранее он драматично проиграл в поединке за титл в Делрэй-Бич Миомиру Кецмановичу.

Полуфиналы в Акапулько пройдут в ночь на 1 марта.

АТР 500 Акапулько. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Лернер Тьен [Q] – 3:6, 4:6
Даниэль Альтмайер [WC] – Томаш Махач [8] – 6:7 (3:7), 1:6

Хольгер Руне [4] – Брендон Накашима – 0:3, RET., Руне
Давид Гоффен – Бен Шелтон [5] – 7:6 (7:3), 6:3

Нижняя часть сетки

Денис Шаповалов [9] – Алекс Микельсен – 6:4, 6:3
Маркос Хирон – Томми Пол [3] – WO., Хирон

Фрэнсис Тиафо [7] – Алехандро Давидович Фокина – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
Родриго Пачеко – Каспер Рууд [2] – WO., Пачеко

АТР 500 Акапулько. Пары 1/4 финала

Лернер Тьен [Q] – Томаш Махач [8] – 3:6, 5:7
Брендон Накашима – Давид Гоффен – 7:6 (7:4), 6:2

Денис Шаповалов [9] – Маркос Хирон – 4:6, 6:3, 6:2
Алехандро Давидович Фокина – Родриго Пачеко – 6:2, 6:2

АТР 500 Акапулько. 1/2 финала

Томаш Махач [8] – Брендон Накашима
Денис Шаповалов [9] – Алехандро Давидович Фокина

Видеообзор третьего игрового дня

Видеообзор четвертьфиналов

По теме:
Рейтинг АТР. Овчаренко выпал из топ-300, Дрейпер установил личный рекорд
Шустрый аргентинец шокировал и выбил Зверева. В Рио известны полуфиналисты
Что там в Рио? Когда вылетел Фонсека и кто все-таки остановит Зверева
ATP Акапулько Александр Зверев Лернер Тьен Даниэль Альтмайер Томаш Махач Хольгер Руне Брэндон Накашима Давид Гоффен Денис Шаповалов Маркос Хирон Бен Шелтон Алекс Микельсен Томми Пол Фрэнсис Тиафо Алехандро Давидович-Фокина Каспер Рууд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Футбол | 28 февраля 2025, 08:54 4
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд

Королевский клуб нацелился на Нико Уильямса и Ламина Ямала

Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Футбол | 28 февраля 2025, 08:00 2
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»

Эксклюзивное интервью украинского защитника для Sport.ua

ВИДЕО. Двойные стандарты к россиянам. Истерика Медведева в ОАЭ после фиаско
Теннис | 27.02.2025, 20:45
ВИДЕО. Двойные стандарты к россиянам. Истерика Медведева в ОАЭ после фиаско
ВИДЕО. Двойные стандарты к россиянам. Истерика Медведева в ОАЭ после фиаско
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Футбол | 27.02.2025, 18:06
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Футбол | 27.02.2025, 22:40
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
26.02.2025, 11:47 13
Теннис
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
26.02.2025, 20:22 1
Бокс
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 23
Футбол
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
27.02.2025, 13:38 6
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 5
Бокс
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
27.02.2025, 02:39 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем