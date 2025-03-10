Пирло сделал выбор между Шевченко и легендарным итальянским форвардом

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло сделал выбор между своим соотечественником Франческо Тотти и украинским обладателем Золотого мяча 2004 года Андреем Шевченко.

Перед экс-хавбеком была сложная задача. Он должен был сделать выбор между двумя нападающими, имена которых ему называли. Первой парой были Златан Ибрагимович и Гонсало Игуаин. Андреа выбрал шведа.

Выбор Пирло продолжал падать на Златана, пока ему не противопоставили Тотти. В этой паре Андреа избрал Франческо. Когда Пирло попросили назвать лучшего – Тотти или Шевченко, тот немного задумался и все же снова назвал фамилию своего соотечественника.

Финальной же парой для выбора в Пирло были Криштиану Роналду и Лионель Месси. Андреа не смог определить более сильного, поставив между ними знак равенства.

ВИДЕО. Как Пирло выбирал лучшего форварда