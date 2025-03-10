Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пирло сделал выбор между Шевченко и легендарным итальянским форвардом
Италия
10 марта 2025, 23:55 | Обновлено 11 марта 2025, 00:12
262
0

Пирло сделал выбор между Шевченко и легендарным итальянским форвардом

У Андреа была сложная задача выбрать между Шевченко и Тотти

10 марта 2025, 23:55 | Обновлено 11 марта 2025, 00:12
262
0
Пирло сделал выбор между Шевченко и легендарным итальянским форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Франческо Тотти

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло сделал выбор между своим соотечественником Франческо Тотти и украинским обладателем Золотого мяча 2004 года Андреем Шевченко.

Перед экс-хавбеком была сложная задача. Он должен был сделать выбор между двумя нападающими, имена которых ему называли. Первой парой были Златан Ибрагимович и Гонсало Игуаин. Андреа выбрал шведа.

Выбор Пирло продолжал падать на Златана, пока ему не противопоставили Тотти. В этой паре Андреа избрал Франческо. Когда Пирло попросили назвать лучшего – Тотти или Шевченко, тот немного задумался и все же снова назвал фамилию своего соотечественника.

Финальной же парой для выбора в Пирло были Криштиану Роналду и Лионель Месси. Андреа не смог определить более сильного, поставив между ними знак равенства.

ВИДЕО. Как Пирло выбирал лучшего форварда

По теме:
Гол Шевченко помог Уотфорду U-18 остаться на втором месте в лиге
Франческо ТОТТИ: «Я его не хочу здесь видеть»
ФОТО. Два Шевченко. Исполком УАФ утвердил делегацию на конгресс ФИФА
Андреа Пирло Андрей Шевченко Франческо Тотти
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Футбол | 10 марта 2025, 22:49 92
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян

Не сыграют арендованные Супряга, Яцык, Слесар, Горбач, Василец, Маткевич

Ньюкасл на выезде обыграл Вест Хэм и вошел в топ-шестерку АПЛ
Футбол | 10 марта 2025, 23:59 0
Ньюкасл на выезде обыграл Вест Хэм и вошел в топ-шестерку АПЛ
Ньюкасл на выезде обыграл Вест Хэм и вошел в топ-шестерку АПЛ

Единственный гол на 63-й минуте забил Бруно Гимараеш

ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
Футбол | 10.03.2025, 04:02
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Футбол | 10.03.2025, 08:24
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
Бокс | 10.03.2025, 01:18
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 15
Футбол
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
09.03.2025, 21:23 1
Другие виды
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 7
Футбол
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 59
Другие виды
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
09.03.2025, 08:54 2
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 19
Футбол
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
09.03.2025, 05:48 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем