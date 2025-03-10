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Германия
10 марта 2025, 22:59 | Обновлено 10 марта 2025, 23:01
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0

Уходить не намерен. Будущее полузащитника Баварии под вопросом

Ситуация Жоау Пальинйи неопределенная

10 марта 2025, 22:59 | Обновлено 10 марта 2025, 23:01
140
0
Уходить не намерен. Будущее полузащитника Баварии под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пальинья

Ситуация вокруг полузащитника немецкой «Баварии» Жоау Пальиньи неопределенная, сообщает репортер Sky Флориан Плеттенберг.

Как сообщается, сам 29-летний Пальинья не планирует уходить из мюнхенского клуба и собирается продолжать пытаться заиграть в составе «Баварии». Мюнхенцы при этом не против отпустить португальца, но интереса к нему со стороны других клубов пока нет. В «Баварии» не будут ни стремиться удержать Пальинью, ни стараться его продать побыстрее. Контракт полузащитника с немцами рассчитан до 2028 года.

В нынешнем сезоне в составе «Баварии» Жоау Пальинья сыграл в общей сложности во всех турнирах 18 матчей без результативных действий.

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Бавария Жоау Пальинья чемпионат Германии по футболу Флориан Плеттенберг
Александр Шарадкин Источник: X (Twitter)
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