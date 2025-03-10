Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» находится под угрозой срыва, сообщает «Футбол Украины».

По информации источника, вирусная инфекция в составе луганского клуба, из-за которой 10 марта был отменен матч юношеских команд «Динамо» и «Зари», не обошла и взрослую команду клуба.

Отмечается, что при лучших раскладах на скамейке «мужиков» будет до 5 футболистов, но при условии, что состояние игроков улучшится до игры.

Проведение матча «Динамо» – «Заря» запланировано на 11 марта 2025 года в 15:30 по киевскому времени.