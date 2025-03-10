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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 18:45 | Обновлено 10 марта 2025, 18:46
1312
0

Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков

Проведение поединка «Динамо» – «Заря» запланировано на 11 марта

10 марта 2025, 18:45 | Обновлено 10 марта 2025, 18:46
1312
0
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
УПЛ

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» находится под угрозой срыва, сообщает «Футбол Украины».

По информации источника, вирусная инфекция в составе луганского клуба, из-за которой 10 марта был отменен матч юношеских команд «Динамо» и «Зари», не обошла и взрослую команду клуба.

Отмечается, что при лучших раскладах на скамейке «мужиков» будет до 5 футболистов, но при условии, что состояние игроков улучшится до игры.

Проведение матча «Динамо» – «Заря» запланировано на 11 марта 2025 года в 15:30 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник: YouTube
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