Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Проведение поединка «Динамо» – «Заря» запланировано на 11 марта
Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» находится под угрозой срыва, сообщает «Футбол Украины».
По информации источника, вирусная инфекция в составе луганского клуба, из-за которой 10 марта был отменен матч юношеских команд «Динамо» и «Зари», не обошла и взрослую команду клуба.
Отмечается, что при лучших раскладах на скамейке «мужиков» будет до 5 футболистов, но при условии, что состояние игроков улучшится до игры.
Проведение матча «Динамо» – «Заря» запланировано на 11 марта 2025 года в 15:30 по киевскому времени.
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