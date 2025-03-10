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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 22:59 | Обновлено 10 марта 2025, 23:05
805
2

Надо высвободить средства. Артета принял неутешительное решение по Зинченко

Летом украинский футболист канониров сменит клубную прописку

10 марта 2025, 22:59 | Обновлено 10 марта 2025, 23:05
805
2
Надо высвободить средства. Артета принял неутешительное решение по Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Александр Зинченко

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета принял решение избавиться от четырех игроков по окончании текущего сезона, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, летом клуб покинут Александр Зинченко, Жоржиньо, Томаса Партей и Киран Тирни.

У трех последних завершится срок действия контрактов с «канонирами», а вот за украинца «Арсенал» хочет получить 20 млн евро.

В лондонском клубе надеются, что продажа Зинченко и экономия на зарплатах Партея, имеющего один из самых высоких окладов в команде, Жоржиньо и Тирни позволит высвободить средства на трансферную кампанию.

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Александр Зинченко Микель Артета Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Жоржиньо Томас Партей Киран Тирни
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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PullBen
і так вже зрозуміло що Зіна не залишиться в Арсеналі, але не впевнений чи його хтось захоче навіть за 20 млн. Це вже більш адекватна цифра але все ж, за 10 млн в найкращому випадку продадуть
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0
Serhii P.
хто його купить?
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