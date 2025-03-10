Надо высвободить средства. Артета принял неутешительное решение по Зинченко

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета принял решение избавиться от четырех игроков по окончании текущего сезона, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, летом клуб покинут Александр Зинченко, Жоржиньо, Томаса Партей и Киран Тирни.

У трех последних завершится срок действия контрактов с «канонирами», а вот за украинца «Арсенал» хочет получить 20 млн евро.

В лондонском клубе надеются, что продажа Зинченко и экономия на зарплатах Партея, имеющего один из самых высоких окладов в команде, Жоржиньо и Тирни позволит высвободить средства на трансферную кампанию.