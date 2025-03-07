«Я ошибался». Чемпион мира по кикбоксингу вспомнил о спаррингах Зинченко

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу Сэм Хагеман вспомнил, как игроки ПСВ, когда за клуб еще выступал украинец Александр Зинченко, посещали его тренировки.

«Марко ван Гинкель был самым талантливым, Стивен Бергвейн имел наибольший потенциал. Но Зинченко был самым настойчивым. Это очень спокойный парень. Впоследствии он стал ходить в зал три-пять раз в неделю.

Возможно, Зинченко не был создан для этого вида спорта в физическом плане, но из-за того, что он прилагал столько усилий, через некоторое время смог сделать многое», – рассказал Хагеман ESPN.

Чемпион мира по кикбоксингу добавил, что обычно он позволял игрокам ПСВ только тренироваться, но не драться. «Но Зинченко действительно настаивал на спарринге. Тогда я поставил его против своего друга. И он сразу ударил его в нос.

Я думал: он, вероятно, больше никогда сюда не придет. Но я ошибался. Он вернулся уже на следующий день», – заявил Хагеман.

Ранее Зинченко прокомментировал победу в матче ЛЧ с ПСВ.