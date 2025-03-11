ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры

Экс-голкипер киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко официально объявил о завершении карьеры.

Именитый вратарь опубликовал прощальный пост в социальных сетях.

«Хочу поблагодарить без исключения всех, кого я встретил на своем профессиональном футбольном пути! Мое имя и моя карьера были бы невозможны без людей с которыми я играл, работал и общался начиная с 7 лет и по сегодняшний день! Завоеванные трофеи, радость побед и горечь поражений, конкуренция, дружба, постоянные переезды и заезды на базу все эти вещи сделали меня тем кем я являюсь сегодня!

Извините, если я кого-то обидел или кому-то не нравилось мое поведение, это только эмоции, а я только человек, который может ошибаться, как и все в нашем мире!

Каждый день без исключения я отдавал всего себя на футбольном поле для команды и достижения результата поэтому сегодня я имею возможность закончить свою профессиональную карьеру с чистой совестью!

Футбол – это моя жизнь! Спасибо за внимание и до встречи! Навсегда ваш 71-й номер Денис Бойко или Кинг Конг (кому как удобнее)», – написал Денис.

Последним клубом Дениса было житомирское Полесье. Волков Бойко покинул в конце прошлого сезона и находился в статусе свободного агента. Также за карьеру Бойко выступал за Днепр, с которым выходил в финал Лиги Европы, киевское Динамо, испанскую Малагу, турецкий Бешикташ, и украинские ЦСКА Киев, Оболонь и Кривбасс.

На его счету семь поединков за национальную команду Украины и семь пропущенных голов.