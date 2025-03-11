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  4. ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 00:07 | Обновлено 11 марта 2025, 00:24
1042
2

ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры

Именитый украинский голкипер опубликовал прощальный пост в социальных сетях

11 марта 2025, 00:07 | Обновлено 11 марта 2025, 00:24
1042
2
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Instagram. Денис Бойко

Экс-голкипер киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко официально объявил о завершении карьеры.

Именитый вратарь опубликовал прощальный пост в социальных сетях.

«Хочу поблагодарить без исключения всех, кого я встретил на своем профессиональном футбольном пути! Мое имя и моя карьера были бы невозможны без людей с которыми я играл, работал и общался начиная с 7 лет и по сегодняшний день! Завоеванные трофеи, радость побед и горечь поражений, конкуренция, дружба, постоянные переезды и заезды на базу все эти вещи сделали меня тем кем я являюсь сегодня!

Извините, если я кого-то обидел или кому-то не нравилось мое поведение, это только эмоции, а я только человек, который может ошибаться, как и все в нашем мире!

Каждый день без исключения я отдавал всего себя на футбольном поле для команды и достижения результата поэтому сегодня я имею возможность закончить свою профессиональную карьеру с чистой совестью!

Футбол – это моя жизнь! Спасибо за внимание и до встречи! Навсегда ваш 71-й номер Денис Бойко или Кинг Конг (кому как удобнее)», – написал Денис.

Последним клубом Дениса было житомирское Полесье. Волков Бойко покинул в конце прошлого сезона и находился в статусе свободного агента. Также за карьеру Бойко выступал за Днепр, с которым выходил в финал Лиги Европы, киевское Динамо, испанскую Малагу, турецкий Бешикташ, и украинские ЦСКА Киев, Оболонь и Кривбасс.

На его счету семь поединков за национальную команду Украины и семь пропущенных голов.

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Денис Бойко завершение карьеры сборная Украины по футболу Динамо Киев Днепр фото Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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evgeniyyea
Хороший вратарь был, особенно на кураже. Но не раскрыл и не реализовал свой талант сполна.
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