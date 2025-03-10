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  4. ВИДЕО. Как играет бразилец Алиссон Сантана, новичок Шахтера
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 16:07 | Обновлено 10 марта 2025, 16:21
903
3

ВИДЕО. Как играет бразилец Алиссон Сантана, новичок Шахтера

19-летний вингер является воспитанником академии «Атлетико Минейро»

10 марта 2025, 16:07 | Обновлено 10 марта 2025, 16:21
903
3
ВИДЕО. Как играет бразилец Алиссон Сантана, новичок Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Донецкий Шахтер завершил подписание 19-летнего бразильского вингера Атлетико Минейро Алиссона Сантаны.

За трансфер атакующего игрока «горняки» заплатят бразильскому клубу 16 млн евро.

Сантана является воспитанником академии «Атлетико Минейро» и дебютировал за первую команду летом 2023 года.

За «Атлетико Минейро» молодой атакующий игрок провел 44 официальных матча, отличившись 4 голами.

Теперь Сантана готовится начать новый этап карьеры в Украине.

ВИДЕО. Как играет Алиссон Сантана, новичок Шахтера

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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VovanSidorovi4
Сегодня U19 опять в ничью сыграло.
Вот и усиление.
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Tom Thomas's
Це свідчить тільки про те, що Швед грати не буде і втратить мотивацію
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