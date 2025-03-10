Украина. Премьер лига10 марта 2025, 16:07 | Обновлено 10 марта 2025, 16:21
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ВИДЕО. Как играет бразилец Алиссон Сантана, новичок Шахтера
19-летний вингер является воспитанником академии «Атлетико Минейро»
10 марта 2025, 16:07 | Обновлено 10 марта 2025, 16:21
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Донецкий Шахтер завершил подписание 19-летнего бразильского вингера Атлетико Минейро Алиссона Сантаны.
За трансфер атакующего игрока «горняки» заплатят бразильскому клубу 16 млн евро.
Сантана является воспитанником академии «Атлетико Минейро» и дебютировал за первую команду летом 2023 года.
За «Атлетико Минейро» молодой атакующий игрок провел 44 официальных матча, отличившись 4 голами.
Теперь Сантана готовится начать новый этап карьеры в Украине.
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ВИДЕО. Как играет Алиссон Сантана, новичок Шахтера
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Вот и усиление.