Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилец присоединился к Шахтеру во Львове. Ожидается подписание контракта
Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 15:34 | Обновлено 09 марта 2025, 15:56
751
0

Бразилец присоединился к Шахтеру во Львове. Ожидается подписание контракта

Алиссон Сантана ранее выступал за бразильский «Атлетико Минейро»

09 марта 2025, 15:34 | Обновлено 09 марта 2025, 15:56
751
0
Бразилец присоединился к Шахтеру во Львове. Ожидается подписание контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана прибыл во Львов и присоединился к лагерю «Шахтера». Ожидается, что в ближайшее время «горняки» оформят трансфер, заплатив за него 16 млн евро.

Сантана выступает на позиции правого вингера, его предыдущим клубом был бразильский «Атлетико Минейро». Днем ранее Алиссон вылетел из Бразилии в Европу, чтобы завершить переход в донецкий клуб.

За «Атлетико Минейро» молодой атакующий игрок провел 44 официальных матча, отличившись 4 голами. Теперь Сантана готовится начать новый этап карьеры в Украине.

По теме:
Воспитанник Динамо может перейти в испанский гранд. Он играет за сборную
ЛНЗ заявил бывшего игрока Сандерленда на матчи УПЛ
Источник: Чемпион мира из Динамо переберется в другой клуб УПЛ
трансферы Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
Бокс | 09 марта 2025, 08:54 0
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»

Легендарный мексиканский боксер оценил бой Канело – Бивол

Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Биатлон | 09 марта 2025, 16:07 5
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ

Фортуна улыбнулась национальной команде

Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Футбол | 08.03.2025, 18:42
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Футбол | 09.03.2025, 13:10
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Лунин сыграет? Анчелотти назвал состав Реала на матч Ла Лиги
Футбол | 09.03.2025, 16:21
Лунин сыграет? Анчелотти назвал состав Реала на матч Ла Лиги
Лунин сыграет? Анчелотти назвал состав Реала на матч Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 19
Футбол
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
08.03.2025, 09:07 1
Бокс
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
09.03.2025, 05:48 9
Футбол
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 15
Футбол
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
07.03.2025, 20:50 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем