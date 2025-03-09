Бразилец присоединился к Шахтеру во Львове. Ожидается подписание контракта
Алиссон Сантана ранее выступал за бразильский «Атлетико Минейро»
19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана прибыл во Львов и присоединился к лагерю «Шахтера». Ожидается, что в ближайшее время «горняки» оформят трансфер, заплатив за него 16 млн евро.
Сантана выступает на позиции правого вингера, его предыдущим клубом был бразильский «Атлетико Минейро». Днем ранее Алиссон вылетел из Бразилии в Европу, чтобы завершить переход в донецкий клуб.
За «Атлетико Минейро» молодой атакующий игрок провел 44 официальных матча, отличившись 4 голами. Теперь Сантана готовится начать новый этап карьеры в Украине.
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