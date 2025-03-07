Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алиссон Сантана подтвердил, что летит в Украину – в Шахтер
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 22:30 | Обновлено 07 марта 2025, 22:33
188
2

Алиссон Сантана подтвердил, что летит в Украину – в Шахтер

Бразилец станет очередным дорогостоящим новичком «горняков»

07 марта 2025, 22:30 | Обновлено 07 марта 2025, 22:33
188
2
Алиссон Сантана подтвердил, что летит в Украину – в Шахтер
ФК Атлетико Минейро. Алиссон Сантана

Правый вингер «Атлетико Минейро» Алиссон Сантана сегодня вылетел из Бразилии в Европу, где вскоре должен будет подписать контракт с «Шахтером» и завершить свой трансфер в украинский клуб.

Перед отлетом из Бразилии футболист пообщался с журналистами, рассказав, среди прочего, что разговаривал с хавбеком «горняков» Педриньо о том, что происходит в Украине и насколько безопасно пребывание легионеров в «Шахтере», а также наводил справки об «оранжево-черных» у Бернарда.

«Я очень благодарен «Атлетико Минейро» за все, что они сделали. Они сформировали меня как спортсмена и человека. Я пронесу имя «Атлетико» с собой всю оставшуюся жизнь. Я благодарю всех сотрудников и руководителей, которые стали моими друзьями. Я благодарю фанатов за их постоянную поддержку и надеюсь однажды вернуться».

«Очень рад этой возможности. Мечтаю построить карьеру в Европе. Я очень счастлив и мотивирован этой новой целью и надеюсь, что все получится».

«Место, где мы собираемся остановиться [в Украине], очень безопасно. Это была тема, которая меня беспокоила. Я разговаривал с Педриньо, он готовится к моему приезду. Я также спросил Бернарда, он рассказал мне об их интересе. Надеюсь, продолжить карьеру и что там все сложится хорошо», – пояснил Алиссон.

Напомним, по разным данным за трансфер Алиссона «Шахтер» заплатит от 14 до 16 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Павел Лукьянчук и Виталий Чеботарев стали игроками ЮКСА
Клуб УПЛ хотел подписать форварда Динамо. Киевляне не отпустили
Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: O TEMPO
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Футбол | 07 марта 2025, 19:51 8
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров

Колос остался без наставника

Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Футбол | 07 марта 2025, 18:25 46
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины

Тренер определился с заявкой на матчи с Бельгией

В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
Бокс | 07.03.2025, 02:32
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
Футбол | 07.03.2025, 07:15
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»
Футбол | 07.03.2025, 18:27
Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»
Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
а он в таблицу смотрел?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
07.03.2025, 08:55 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 11
Футбол
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 2
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он сделает бокс снова великим»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он сделает бокс снова великим»
05.03.2025, 23:10 1
Бокс
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
05.03.2025, 21:21 6
Футбол
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
07.03.2025, 08:36
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем