Алиссон Сантана подтвердил, что летит в Украину – в Шахтер

Правый вингер «Атлетико Минейро» Алиссон Сантана сегодня вылетел из Бразилии в Европу, где вскоре должен будет подписать контракт с «Шахтером» и завершить свой трансфер в украинский клуб.

Перед отлетом из Бразилии футболист пообщался с журналистами, рассказав, среди прочего, что разговаривал с хавбеком «горняков» Педриньо о том, что происходит в Украине и насколько безопасно пребывание легионеров в «Шахтере», а также наводил справки об «оранжево-черных» у Бернарда.

«Я очень благодарен «Атлетико Минейро» за все, что они сделали. Они сформировали меня как спортсмена и человека. Я пронесу имя «Атлетико» с собой всю оставшуюся жизнь. Я благодарю всех сотрудников и руководителей, которые стали моими друзьями. Я благодарю фанатов за их постоянную поддержку и надеюсь однажды вернуться».

«Очень рад этой возможности. Мечтаю построить карьеру в Европе. Я очень счастлив и мотивирован этой новой целью и надеюсь, что все получится».

«Место, где мы собираемся остановиться [в Украине], очень безопасно. Это была тема, которая меня беспокоила. Я разговаривал с Педриньо, он готовится к моему приезду. Я также спросил Бернарда, он рассказал мне об их интересе. Надеюсь, продолжить карьеру и что там все сложится хорошо», – пояснил Алиссон.

Напомним, по разным данным за трансфер Алиссона «Шахтер» заплатит от 14 до 16 миллионов евро.