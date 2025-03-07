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  4. Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 09:42 |
1306
4

Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину

«Горняки» перед самым закрытием трансферного окна осуществят еще одну громкую сделку

07 марта 2025, 09:42 |
1306
4
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

«Шахтер» полностью согласовал все детали трансфера 19-летнего вингера «Атлетико Минейро» Алиссона Сантаны, информирует авторитетный бразильский портал Globo Esporte.

Сегодня, в пятницу, Алиссон Сантана вылетит в Украину для прохождения медосмотра и подписания контракта, срок действия которого составит пять с половиной лет.

За вингера «Шахтер» заплатит 14 миллионов евро. По информации ряда других источников, также в соглашении есть бонусы, за счет которых сумма сделки может вырасти до 16 миллионов евро. «Атлетико Минейро» сохранит за собой 10-15% экономических прав на Алиссона Сантану.

В настоящий момент клубы уже обмениваются документами, чтобы трансфер футболиста был завершен до понедельника, когда в Украине закрывается возможность регистрировать новичков.

Отмечается, что предложение «Шахтера» оказалось лучшим, нежели то, что предлагал за Алиссона Сантану «Лестер» несколько недель назад.

На счету Алиссона Сантаны 42 официальных матча за «Атлетико Минейро», в которых он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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Комментарии 4
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DaVinci
Уявіть, команда з третього місяця може дозволити собі трансфер гравця за 14-16 млн)))
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+1
Ivan_33Ob
Швед на баночку ?) Награвся львівянин...та і бондаренко може також присісти...
Срна вирішив дістати "конспекти Луческу"
Ответить
0
Fitness.sports
Тренера не меняют, значит всё нормально. Пусть дальше покупают, кубок конференции попробуют выиграть
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0
ViAn
Раяна з Васко да Гама не потягнули. А його дублера по збірній зуміли. 14 міліонів - 30 тисяч хороших фпв і хороших сусідів у пакетах.
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-1
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