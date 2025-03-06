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  4. В бразильском клубе подтвердили вероятный трансфер Алиссона в Шахтер
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 21:12 |
1236
1

В бразильском клубе подтвердили вероятный трансфер Алиссона в Шахтер

«Атлетико Минейро» нужны деньги, чтобы сбалансировать бюджет

06 марта 2025, 21:12 |
1236
1
В бразильском клубе подтвердили вероятный трансфер Алиссона в Шахтер
instagram.com/alissonsf

«Шахтер» перед закрытием трансферного окна в Украине намерен подписать 19-летнего вингера «Атлетико Минейро» Алиссона Сантану.

Украинский клуб уже ведет переговоры с «петушками», и эту информацию сегодня косвенно подтвердил спортивный директор бразильского клуба Пауло Бракс, заявивший, что «Атлетико Минейро» ведет переговоры с клубом из страны, где трансферное окно закрывается в ближайший понедельник.

«Это [продажа Алиссона Сантаны] могло бы стать решением, если рассматривать вопрос с финансовой точки зрения. У нас еще открыты некоторые окна регистрации за пределами Бразилии, и к нам обратился представитель клуба, окно регистрации которого закрывается в понедельник, с просьбой о переходе одного из наших спортсменов. Это переговоры, у меня нет причин это отрицать. У нас будет официальное предложение на бумаге, я не знаю результата, но он скоро будет, независимо от того, положительный он или отрицательный».

«Мы рассчитываем на продажу, не обязательно Алиссона, но примерно таких же объемов, чтобы иметь сбалансированный бюджет на год. Мы уже сделали инвестицию, это не значит, что мы сделаем еще одну. Эта распродажа необходима раз в сезон. Это может произойти сейчас или в середине года. Это предложение превосходит два других, которые уже были сделаны, одно из них, когда я уже был здесь. Это актуальное предложение для нас, и мы примем решение в течение следующих 48 часов», – заявил один из руководителей «Атлетико Минейро».

Примечательно, что по данным источника «Шахтер» заплатит за Алиссона Сантану 16 миллионов евро, хотя ранее писали про 14,5 миллионов.

В настоящий момент клубы продолжают согласование деталей, в частности сроков выплаты отступных – сразу или в рассрочку.

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Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: O TEMPO
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Tom Thomas's
Кого б вони не підписали - вони не зможуть грати при такому дегенерату тренеру 
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