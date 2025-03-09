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Испания
09 марта 2025, 19:46 |
1487
15

Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано

Украинский голкипер провел на поле весь матч

09 марта 2025, 19:46 |
1487
15
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 9 марта проходил матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, совершил 5 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру Андрея в 7.7 балла из 10 возможных, WhoScored дал игре украинца оценку в 7.3. Лучшим игроком матча по версии SofaScore признан Лука Модрич. На его счету 1 ассист и оценка 8.1. WhoScored отметил Винисиуса, на счету которого гол и оценка 8.0.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» дома не без проблем одолел «Райо Вальекано».

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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Райо Вальекано оценки WhoScored SofaScore Винисиус Жуниор Лука Модрич
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 15
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_9Quantum19_
То скільки сейвів зробив Лунін? Чотири чи п'ять? Зрозуміло, що питання не суть.) Але все ж. В одній новині написали, що воротар мадридського "Реалу" зробив чотири сейви. У цій вже пишуть, що п'ять. Пропоную зійтись на середині і писати про 4,5 сейви Луніна.)
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-1
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apepa
Бущан дырка учись как надо на воротах стоять. Мастер класс от харьковчанина! Смотри и учись сынок!
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-5
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