Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Украинский голкипер провел на поле весь матч
В воскресенье, 9 марта проходил матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».
Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, совершил 5 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру Андрея в 7.7 балла из 10 возможных, WhoScored дал игре украинца оценку в 7.3. Лучшим игроком матча по версии SofaScore признан Лука Модрич. На его счету 1 ассист и оценка 8.1. WhoScored отметил Винисиуса, на счету которого гол и оценка 8.0.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» дома не без проблем одолел «Райо Вальекано».
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