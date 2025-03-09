Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано

В воскресенье, 9 марта проходил матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, совершил 5 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру Андрея в 7.7 балла из 10 возможных, WhoScored дал игре украинца оценку в 7.3. Лучшим игроком матча по версии SofaScore признан Лука Модрич. На его счету 1 ассист и оценка 8.1. WhoScored отметил Винисиуса, на счету которого гол и оценка 8.0.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» дома не без проблем одолел «Райо Вальекано».