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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
09.03.2025 17:15 – FT 2 : 1
Райо Вальекано
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Испания
09 марта 2025, 19:12 | Обновлено 09 марта 2025, 19:51
4190
1

Как сыграл Лунин? Реал дома не без проблем одолел Райо Вальекано

Ворота хозяев поля защищал Андрей Лунин

09 марта 2025, 19:12 | Обновлено 09 марта 2025, 19:51
4190
1
Как сыграл Лунин? Реал дома не без проблем одолел Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В воскресенье, 9 марта проходил матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все голы были забиты в первом тайме матча: на 30-й и 34-й минуте в составе «сливочных» отличились Мбаппе и Винисиус соответственно, а голом «в раздевалку» отличился полузащитник гостей Педро Диас. С его ударом Андрей Лунин не справился. Стоит отметить, что в матче произошел спорный эпизод с возможным нарушением правил на Винисиусе в штрайфной площадке «Райо», но пенальти назначен не был.

Во втором тайме хозяева поля могли развить свое преимущество в счете, но команде Карло Анчелотти не хватило реализации. Матч завершился со счетом 2:1.

После этого матча «Реал» с 57 баллами расположился на 2-м месте таблицы, отставая от «Барселоны», которая занимает первую позицию, лишь по разнице мячей. «Райо» с 36 очками остался 7-м.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, совершил 5 сейвов.

Ла Лига. 27-й тур

Реал – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 34 – Диас, 45+2

Реал: Лунин, Гарсия, Алаба, Асенсио, Васкес, Беллингем (Браим Диас, 86), Модрич, Тчуамени, Родриго (Вальверде, 69), Винисиус, Мбаппе (Камавинга, 79)

Райо Вальекано: Баталла, Эспино (Гвардиола, 85), Эрнандес, Льюн, Рациу, Гумбау (Трео, 70), Сисс (Лопес, 85), Чаварриа, Диас (Баллиу, 70), Эмбарба (Валентин, 70), Гарсиа

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Педро Диас (Райо Вальекано).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Андрей Лунин Реал Мадрид Райо Вальекано Реал - Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Та нормально зіграв. Команда перемогла, Луніну плюсик у статистику пішов
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