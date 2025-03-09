Как сыграл Лунин? Реал дома не без проблем одолел Райо Вальекано

В воскресенье, 9 марта проходил матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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Все голы были забиты в первом тайме матча: на 30-й и 34-й минуте в составе «сливочных» отличились Мбаппе и Винисиус соответственно, а голом «в раздевалку» отличился полузащитник гостей Педро Диас. С его ударом Андрей Лунин не справился. Стоит отметить, что в матче произошел спорный эпизод с возможным нарушением правил на Винисиусе в штрайфной площадке «Райо», но пенальти назначен не был.

Во втором тайме хозяева поля могли развить свое преимущество в счете, но команде Карло Анчелотти не хватило реализации. Матч завершился со счетом 2:1.

После этого матча «Реал» с 57 баллами расположился на 2-м месте таблицы, отставая от «Барселоны», которая занимает первую позицию, лишь по разнице мячей. «Райо» с 36 очками остался 7-м.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, совершил 5 сейвов.

Ла Лига. 27-й тур

Реал – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 34 – Диас, 45+2

Реал: Лунин, Гарсия, Алаба, Асенсио, Васкес, Беллингем (Браим Диас, 86), Модрич, Тчуамени, Родриго (Вальверде, 69), Винисиус, Мбаппе (Камавинга, 79)

Райо Вальекано: Баталла, Эспино (Гвардиола, 85), Эрнандес, Льюн, Рациу, Гумбау (Трео, 70), Сисс (Лопес, 85), Чаварриа, Диас (Баллиу, 70), Эмбарба (Валентин, 70), Гарсиа

Видеообзор матча:

Фото матча: