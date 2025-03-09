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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
09.03.2025 17:15 - : -
Райо Вальекано
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Испания
09 марта 2025, 10:19 | Обновлено 09 марта 2025, 10:22
113
0

Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 9 марта в 17:15 по Киеву

09 марта 2025, 10:19 | Обновлено 09 марта 2025, 10:22
113
0
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором «Реал» Мадрид встретится с «Райо Вальекано». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в прошлом сезоне вернула себе лидирующие позиции в испанском и всеевропейском футболе. Да и в нынешнем сезоне уже есть трофеи, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальном кубке. Более того, пока что упущено лишь один титул, правда, с разгромным поражением в испанском Суперкубке от Барселоны. Но у Анчелотти остаются все шансы взять классический требл!

В кубке Испании остается один шаг до финала - первый матч 1/2 был выигран на выезде у Сосьедада, причем Лунин обеспечил эти 1:0 своими сэйвами. На этой неделе в Лиге чемпионов с Атлетико тоже выиграли минимально, только со счетом 2:1. С ним же и с Барселоной идет спор за первое место в Примере. И ее в последнее время проигрывают. С Бетисом и вовсе уступили 1:2, оказавшись за спинами своих конкурентов - а времени до развязки мало.

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Райо Вальекано

Клуб в прошлом сезоне смог в очередной раз продлить свою прописку в Примере. Но было непросто: только 38 очков и лишь пограничное, семнадцатое место. Впрочем, было важно извлечь уроки и прибавить - и это получилось. Хотя были и явные просчеты, например, полностью провалилась затея с возвращением в Испанию Хамеса Родригеса.

Но зато в целом подопечные Иньиго Переса безусловно прибавили, став серьезным претендентом на место в еврокубке. Хотя зиму, после трех побед, закончили проигранными матчами не только с Барселоной, но и с Вильярреалом. В марте начинали дома с Севильей, и в этом поединке закончили вничью. На фоне предыдущих результатов уже более-менее удовлетворительный итог встречи.

Статистика личных встреч

3:3 в декабре стали третьей кряду ничьей между клубами-соседями.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно считают хозяев арены явным фаворитом. Но помним, что Анчелотти нужно не только выиграть, но и силы подопечных сохранить, так что можно подумать о ставке на гостей с форой +2,0 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
9 марта 2025 -
17:15
Райо Вальекано
Фора Райо (+2) 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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