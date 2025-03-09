09.03.2025 17:15 – 67’ 2 : 1
Испания09 марта 2025, 18:33 |
118
0
Реал – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 27-го тура Ла Лиги начался в 17:15 по киевскому времени
09 марта 2025, 18:33 |
118
0
В воскресенье, 9 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.
Ла Лига. 27-й тур
Реал – Райо Вальекано – 2:1 (обновляется)
Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 34 – Диас, 45+2
ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Райо Вальекано, 30-я минута, 1:0
ГОЛ! Винисиус забил в ворота Райо Вальекано, 34-я минута, 2:0
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Педро Диас (Райо Вальекано).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 марта 2025, 08:00 6
Майрис Бриедис высоко оценил Джея Опетаю
Футбол | 09 марта 2025, 09:50 11
Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Футбол | 08.03.2025, 18:42
Футбол | 09.03.2025, 16:01
Бокс | 09.03.2025, 08:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.03.2025, 05:48 9
08.03.2025, 00:43 5
07.03.2025, 18:25 138
08.03.2025, 07:45 2
08.03.2025, 17:20 19
08.03.2025, 09:07 1
08.03.2025, 09:54 6
09.03.2025, 13:10 12