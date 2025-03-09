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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
09.03.2025 17:15 – 67 2 : 1
Райо Вальекано
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Испания
09 марта 2025, 18:33 |
118
0

Реал – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 27-го тура Ла Лиги начался в 17:15 по киевскому времени

09 марта 2025, 18:33 |
118
0
Реал – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 9 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.

Ла Лига. 27-й тур

Реал – Райо Вальекано – 2:1 (обновляется)

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 34 – Диас, 45+2

ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Райо Вальекано, 30-я минута, 1:0

ГОЛ! Винисиус забил в ворота Райо Вальекано, 34-я минута, 2:0

ГОЛ! Диас забил в ворота Реала, 45+2-я минута, 2:1

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Педро Диас (Райо Вальекано).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Реал - Райо Вальекано Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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