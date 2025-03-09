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Реал Мадрид
09.03.2025 17:15 – FT 2 : 1
Райо Вальекано
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Испания
09 марта 2025, 21:08 | Обновлено 09 марта 2025, 21:13
2058
0

«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо

Итальянский коуч дал несколько комментариев после матча 27-го тура Ла Лиги

09 марта 2025, 21:08 | Обновлено 09 марта 2025, 21:13
2058
0
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 27-го тура Ла Лиги, в котором его команда одолела «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

– Как вы относитесь к свисту болельщиков на «Бернабеу»?

– Ощущения хорошие, потому что целью была победа. Первый тайм был очень хорошим, он мог закончиться со счетом 3:0 и закончился со счетом 2:1. А вот второй тайм стал для нас сложным. Хотя у нас тоже было много моментов, но когда на 75-й минуте ты ведешь 2:1, нужно избегать проблем и хорошо обороняться. Я понимаю, что людям это не понравилось, но мы должны принять во внимание, что многие команды, которые играли в Лиге чемпионов... страдали. «Интер», «Ливерпуль», «Леверкузен», «Бавария»... Очень сложно готовиться к таким матчам, против команд, которые хорошо играют и обладают такой интенсивностью, как «Райо».

– Если мы будем играть так же, как сегодня, сможем ли мы победить в среду?

– Если мы будем играть так же, как в первом тайме... у нас есть хорошие шансы на ничью.

– После сегодняшней игры Модрич исключен из состава на среду?

– Нет, потому что он будет восстанавливаться в эти дни. Он устал, это была сложная игра, но он будет в порядке. Надеюсь, Рюдигер сможет оправиться от гриппа... а также Куртуа.

– Что с Куртуа? И каким вы увидели Беллингема?

– Джуд вернулся в хорошем состоянии. У Тибо есть небольшая проблема, но я думаю, что он восстановится к среде. Мое мнение об игре такое же, как я говорил раньше: в первом тайме мы играли хорошо, а во втором снизили уровень.

– Что случилось с Беллингемом? Есть ли травма?

– У него была шишка, просто шишка. Ничего серьезного.

– Как прошли последние месяцы с Тчуамени?

– Я с ним не разговаривал. У него очень сильный характер и личность. Он очень серьезен и профессионален. Он очень хорошо справлялся с критикой, и сейчас у него все получается. Без мяча он просто великолепен, что и говорить.

– Я не вижу такого индивидуализма, о котором можно было бы говорить. Первый гол – это пас Винисиуса на Мбаппе, а второй – эффектная игра. В среду мы будем на высоте.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Андрея Лунина за матч с «Райо Вальекано».

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Карло Анчелотти Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Реал - Райо Вальекано Родриго Гоес Джуд Беллингем Орельен Тчуамени пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: AS
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