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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
09.03.2025 17:15 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 марта 2025, 23:08 | Обновлено 06 марта 2025, 23:09
38
0

Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 17:15 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги

06 марта 2025, 23:08 | Обновлено 06 марта 2025, 23:09
38
0
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В воскресенье, 9 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Райо Вальекано
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Трансляция матча В эфире

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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Райо Вальекано
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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