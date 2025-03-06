09.03.2025 17:15 - : -
Испания06 марта 2025, 23:08 | Обновлено 06 марта 2025, 23:09
38
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Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 17:15 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги
06 марта 2025, 23:08 | Обновлено 06 марта 2025, 23:09
38
0
В воскресенье, 9 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Райо Вальекано».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Райо ВальеканоСмотреть трансляцию
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