Чемпионка Australian Open 2025 с трудом одержала 14-ю победу подряд

Пятая ракетка мира Мэдисон Киз (WTA 5) продолжила свою беспроигрышную серию.

В 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) американка в трех сетах переиграла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 28) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [28] – Мэдисон Киз (США) [5] – 2:6, 7:6 (10:8), 4:6

Матч мог завершиться и раньше, если бы во второй партии Мэдисон реализовала один из четырех матчболов (2 на подаче в 9-м гейме и 2 на тай-брейке).

Это была шестая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Киз.

Теперь винстрик Мэдисон составляет 14 поединков. В 2025 году на ее счету, помимо трофея Aus Open, также титул на пятисотнике в Аделаиде.

За выход в четвертьфинал тысячника в И-У Киз сыграет против победительницы матча Эмма Наварро (США, WTA 8) – Донна Векич (Хорватия, WTA 22).

Во 2-м круге Мэдисон разгромила Анастасию Потапову 6:3, 6:0.