Чемпионка Aus Open провела первый матч после триумфа, наказав нейтралку 6:0

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 и пятая ракетка мира из США Мэдисон Киз успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во 2-м раунде американка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анастасию Потапову (WTA 34) за 1 час и 4 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Анастасия Потапова – Мэдисон Киз (США) [5] – 3:6, 0:6

Это была третья встреча соперниц. Мэдисон выиграла второе очное противостояние.

Для Киз это был первый поединок после триумфа в Мельбурне. Он пропустила больше месяца из-за повреждения ноги.

Мэдисон продлила винстрик до 13 матчей. Помимо Aus Open, в 2025 году она также стала чемпионкой на пятисотнике в Аделаиде.

Следующей соперницей Киз будет либо Элизе Мертенс, либо против Кимберли Биррелл.