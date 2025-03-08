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  4. Чемпионка Aus Open провела первый матч после триумфа, наказав нейтралку 6:0
WTA
08 марта 2025, 23:51 |
259
0

Чемпионка Aus Open провела первый матч после триумфа, наказав нейтралку 6:0

Мэдисон Киз разгромила Анастасию Потапову во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

08 марта 2025, 23:51 |
259
0
Чемпионка Aus Open провела первый матч после триумфа, наказав нейтралку 6:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 и пятая ракетка мира из США Мэдисон Киз успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во 2-м раунде американка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анастасию Потапову (WTA 34) за 1 час и 4 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Анастасия Потапова – Мэдисон Киз (США) [5] – 3:6, 0:6

Это была третья встреча соперниц. Мэдисон выиграла второе очное противостояние.

Для Киз это был первый поединок после триумфа в Мельбурне. Он пропустила больше месяца из-за повреждения ноги.

Мэдисон продлила винстрик до 13 матчей. Помимо Aus Open, в 2025 году она также стала чемпионкой на пятисотнике в Аделаиде.

Следующей соперницей Киз будет либо Элизе Мертенс, либо против Кимберли Биррелл.

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Мэдисон Киз Анастасия Потапова WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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