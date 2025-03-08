Чемпионка Aus Open провела первый матч после триумфа, наказав нейтралку 6:0
Мэдисон Киз разгромила Анастасию Потапову во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 и пятая ракетка мира из США Мэдисон Киз успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во 2-м раунде американка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анастасию Потапову (WTA 34) за 1 час и 4 минуты.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала
Анастасия Потапова – Мэдисон Киз (США) [5] – 3:6, 0:6
Это была третья встреча соперниц. Мэдисон выиграла второе очное противостояние.
Для Киз это был первый поединок после триумфа в Мельбурне. Он пропустила больше месяца из-за повреждения ноги.
Мэдисон продлила винстрик до 13 матчей. Помимо Aus Open, в 2025 году она также стала чемпионкой на пятисотнике в Аделаиде.
Следующей соперницей Киз будет либо Элизе Мертенс, либо против Кимберли Биррелл.
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