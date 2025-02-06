Чемпионка AО и 17-я ракетка пропустят тысячник в Дохе по одинаковой причине

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 Мэдисон Киз (США, WTA 7) не сыграет на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар), который пройдет с 9 по 15 февраля.

Сообщается, что Мэдисон получила травму ноги. Американка также пропустит тысячник в городе Дубай (16–22 февраля). Таким образом, следующими турниром Киз станет WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (5–16 марта).

Снялась с WTA 1000 в Дохе и 17-я ракетка мира Каролина Мухова (Чехия). Причина таже, что и у Киз – повреждение ноги.

В квалификации тысячника в Катаре выступит украинка Юлия Стародубцева. В основу были заявлены четыре украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.