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WTA
06 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:41
314
0

Чемпионка AО и 17-я ракетка пропустят тысячник в Дохе по одинаковой причине

Киз и Мухова не сыграют на турнире WTA 1000 в Катаре, Мэдисон также пропустит Дубай

06 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:41
314
0
Чемпионка AО и 17-я ракетка пропустят тысячник в Дохе по одинаковой причине
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 Мэдисон Киз (США, WTA 7) не сыграет на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар), который пройдет с 9 по 15 февраля.

Сообщается, что Мэдисон получила травму ноги. Американка также пропустит тысячник в городе Дубай (16–22 февраля). Таким образом, следующими турниром Киз станет WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (5–16 марта).

Снялась с WTA 1000 в Дохе и 17-я ракетка мира Каролина Мухова (Чехия). Причина таже, что и у Киз – повреждение ноги.

В квалификации тысячника в Катаре выступит украинка Юлия Стародубцева. В основу были заявлены четыре украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Мэдисон Киз Каролина Мухова WTA Доха WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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